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Соль дорожает из-за COVID-19

Соль дорожает из-за COVID-19
Фото: pixabay.com
Любители народных методов лечения спровоцировали ажиотажный спрос на продукт

Соль в магазинах может стать на вес золота. Спрос на нее заметно вырос из-за пандемии, и продавцы не упустят возможности получить дополнительную прибыль, считают эксперты.

Заказы на поставку соли в торговые сети увеличились за последнее время на 20%. Таковы данные Руспродсоюза. Продавцы утверждают, что спрос на нее вырос после того, как Минздрав рекомендовал россиянам промывать нос соляным раствором для профилактики коронавируса, пишет РИА "Новости".

Поскольку быстро нарастить объем добычи и отгрузки продукта производители не в состоянии, поставщики могут воспользоваться ситуацией, чтобы поднять цены, приводит "Коммерсант" мнение эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова. Хотя, по официальным данным, стоимость в рознице пока увеличилась в среднем менее чем на 1%. При этом реальных предпосылок для подорожания соли нет, отпускные цены последние два года держатся на уровне 3,5 тыс. руб. за тонну, передает "ФедералПресс".

Аналитики утверждают, что российских мощностей по добыче соли вполне хватает, чтобы обеспечить 100% потребности граждан в этом продукте. Единственное, что тревожит производителей, – это ажиотажные скачки спроса, после которых наступает снижение закупок: столь гибко реагировать на капризы покупателей они не в состоянии.

Ранее в РФ отмечались скачки спроса на другие народные лекарства от вируса – лимоны, чеснок и имбирь. Цены на эти продукты подскочили в десятки раз. В дело пришлось вмешаться законодателям.

Николай ВИКТОРОВ

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