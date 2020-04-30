Препараты подорожают из-за нехватки сырья и роста тарифов на их перевозку

В скором времени россиянам придется оставлять в аптеках намного больше денег, чем сейчас – лекарства могут подорожать из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание "Ведомости".

Дело в том, что большинство субстанций, из которых делают лекарства, доставляют из-за рубежа, а сейчас тарифы на авиаперевозки поднялись на 6,5%. По словам директора биофармацевтической компании "Нанолек" Максима Стецюка, при этом сама цена на доставку увеличилась в пять – шесть раз.



Как пишет газета, вещества попадали в Россию с помощью не только грузовых самолетов, но и пассажирских, которые сейчас практически не летают. А, по словам президента компании "Активный компонент" Александра Семенова, некоторые лекарства, например, парацетомол, и вовсе исчезают из России.

Как напоминает издание URA.RU, фармацевтические компании ранее уже говорили о том, что есть риск исчезновения некоторых лекарств с рынка.