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В России подскочат цены на лекарства

Препараты подорожают из-за нехватки сырья и роста тарифов на их перевозку

В скором времени россиянам придется оставлять в аптеках намного больше денег, чем сейчас – лекарства могут подорожать из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание "Ведомости".

Дело в том, что большинство субстанций, из которых делают лекарства, доставляют из-за рубежа, а сейчас тарифы на авиаперевозки поднялись на 6,5%. По словам директора биофармацевтической компании "Нанолек" Максима Стецюка, при этом сама цена на доставку увеличилась в пять – шесть раз.  

Как пишет газета, вещества попадали в Россию с помощью не только грузовых самолетов, но и пассажирских, которые сейчас практически не летают. А, по словам президента компании "Активный компонент" Александра Семенова, некоторые лекарства, например, парацетомол, и вовсе исчезают из России. 

Как напоминает издание URA.RU, фармацевтические компании ранее уже говорили о том, что есть риск исчезновения некоторых лекарств с рынка.

Полина ИВАНОВА

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