Россиян предупредили о скачке цен после карантина
Автосалоны и парикмахерские могут поднять цены после простоя из-за коронавируса. Об этом предупредил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
По его мнению, отмена карантина спровоцирует повышенный спрос на товары и услуги, к которым не было доступа в период самоизоляции. Явление это временное, но продавцы могут им воспользоваться. "Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды и затраты на исполнение санитарных требований в связи с коронавирусом", – приводит слова эксперта "Прайм".
Впрочем, рассчитывать на то, что россияне скопили много денег за время самоизоляции, не приходится. Напротив, многие потеряли доход. Поэтому на рост цен граждане неизбежно отреагируют экономией на чем-либо. Предпринимателям придется взвешенно оценивать ситуацию, чтобы повышение стоимости не привело к проигрышу в конкурентной борьбе. В связи с этим, например, большинство автопроизводителей в России уже приняли решение не менять ценники, несмотря на падение курса рубля. Скорее всего, подорожания автомобилей экономкласса не будет и после отмены карантина, а вот роста цен на премиальные модели эксперт не исключает, передает "Царьград".
Накануне у президента РФ Владимира Путина прошло совещание, на котором было решено постепенно готовить страну к отмене режима нерабочих дней, однако каждый регион будет отменять ограничения в своем ритме. Так, мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что с 12 мая смогут возобновить работу все стройки и промышленные производства города, но с запуском сферы услуг предпочел не торопиться.
Ранее фармацевты предупредили о грядущем подорожании некоторых лекарств из-за пандемии. Тем временем стоимость билетов на авиарейсы по России уже подскочила почти вдвое по сравнению с маем прошлого года. Последние новости о ситуации с коронавирусом читайте в подборке "Утро.ру".
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