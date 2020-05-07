Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россиян предупредили о скачке цен после карантина

Россиян предупредили о скачке цен после карантина
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Подорожают товары и услуги, на которые потребители набросятся в первую очередь

Автосалоны и парикмахерские могут поднять цены после простоя из-за коронавируса. Об этом предупредил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. 

По его мнению, отмена карантина спровоцирует повышенный спрос на товары и услуги, к которым не было доступа в период самоизоляции. Явление это временное, но продавцы могут им воспользоваться. "Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды и затраты на исполнение санитарных требований в связи с коронавирусом", – приводит слова эксперта "Прайм".

Впрочем, рассчитывать на то, что россияне скопили много денег за время самоизоляции, не приходится. Напротив, многие потеряли доход. Поэтому на рост цен граждане неизбежно отреагируют экономией на чем-либо. Предпринимателям придется взвешенно оценивать ситуацию, чтобы повышение стоимости не привело к проигрышу в конкурентной борьбе. В связи с этим, например, большинство автопроизводителей в России уже приняли решение не менять ценники, несмотря на падение курса рубля. Скорее всего, подорожания автомобилей экономкласса не будет и после отмены карантина, а вот роста цен на премиальные модели эксперт не исключает, передает "Царьград".

Накануне у президента РФ Владимира Путина прошло совещание, на котором было решено постепенно готовить страну к отмене режима нерабочих дней, однако каждый регион будет отменять ограничения в своем ритме. Так, мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что с 12 мая смогут возобновить работу все стройки и промышленные производства города, но с запуском сферы услуг предпочел не торопиться.

Ранее фармацевты предупредили о грядущем подорожании некоторых лекарств из-за пандемии. Тем временем стоимость билетов на авиарейсы по России уже подскочила почти вдвое по сравнению с маем прошлого года. Последние новости о ситуации с коронавирусом читайте в подборке "Утро.ру". 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин при всех отчитал министра экономразвития

Чиновника отстранили от работы над нацпроектами

Цена на нефть снижается на мировом рынке

Низкая стоимость черного золота ведет к потерям бюджета России в 2020 году в размере 4 триллионов рублей минимум

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей