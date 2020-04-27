Майские праздники обойдутся гражданам страны в копеечку

Эпидемиологический карантин и режим самоизоляции негативно сказался на отечественных авиаперевозчиках. Свои финансовые проблемы, как всегда, они решили переложить на плечи россиян. Издание "Ведомости" проанализировало цены на билеты на самолеты крупных отечественных компаний и пришло к нерадостному выводу – они стали дороже на 50-100% по сравнению с прошлым годом.

Свою аналитику журналисты составили на основе информации о бронированиях на сайтах перевозчиков на рейсы на апрель – май.

Отмечается, что примерно в два раза возросла стоимость перелетов из Москвы в Минводы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград; на 50-80% поднялись цены на билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск и Тюмень.

Так, чтобы попасть самолетами "Аэрофлота" из Екатеринбурга в Москву, придется выложить вместо 3900 рублей 6600. В Питер из российской столицы можно улететь за 4900 руб, ранее -2400, а в Волгоград за 6900 руб вместо 3400.

Как пишет издание URA.RU, уральские перевозчики не сильно отличаются от московских, у них ценовая разница варьируется в несколько сотен рублей по сравнению с другими компаниями.



На запросы журналистов прокомментировать сложившуюся ситуацию отказом ответили представители S7, "Уральских авиалиний" и Utair.

Ранее сегодня стало известно, что российские власти могут продлить эпидемиологический карантин из-за пандемии коронавируса, введенного до 30 апреля. Как сообщила глава Роспотребнадзора Попова, режим самоизоляции предлагается установить до 12 мая.

