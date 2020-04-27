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Глава Роспотребнадзора назвала срок постепенной отмены карантина

Глава Роспотребнадзора назвала срок постепенной отмены карантина
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Снимать режим самоизоляции можно будет с 12 мая при одном условии

Продлить карантин стоит до 12 мая, после чего можно будет постепенно отменять ограничительные меры. Однако необходимо, чтобы россияне не сорвались на майских праздниках. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она выступала в эфире телеканала "Россия 1". Попова отметила, что считает справедливым предложение, звучащее в научном сообществе, продлить карантин, и подчеркнула, что ученые говорят об этом же. 

Глава ведомства подчеркнула, что россияне находятся в состоянии "разобщения" уже около 30 дней, что равно двум инкубационным периодам коронавируса. По ее словам, важно закрепить результат по замедлению роста новых заболевших. Для этого, по ее мнению, нужно переждать в самоизоляции еще и третий инкубационный период. Она добавила, что в стране нет взрывного увеличения числа зараженных.

"Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее переломить, нам нужно еще время", – заявила Попова .

Россияне находятся в режиме самоизоляции с 28 марта. Пока, по решению президента страны Владимира Путина, этот срок завершится 30 апреля. Однако ожидается, что глава страны выступит с обращением к народу на этой неделе и объявит, что будет дальше с карантином.  

Полина ИВАНОВА

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