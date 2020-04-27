Появились первые подробности выступления лидера по телевидению

Новость о том, что Владимир Путин готовит новое обращение к народу, появилась 26 апреля. Сообщалось, что президент будет говорить о коронавирусе в России и озвучит решение, продлят ли карантин в России еще. Теперь в СМИ появились новые детали.

Подробности нового выступления раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, прямой эфир с президентом пройдет на этой неделе. Однако он не стал говорить, когда именно, отметив, что на ближайшие семь ней запланировано много мероприятий, в начале одного из них Путин и выступит.

Отвечая на вопрос, насколько продлят карантин, Песков отметил, что решение примут, исходя из динамики и краткосрочных прогнозов.

При этом ранее СМИ со ссылкой на губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова сообщали, что у Путина 28 апреля 2020 г. запланировано заседание с руководителями регионов, и не исключено, что он сделает объявление по COVID-19 перед этим.



"Будут озвучены меры как ограничительного характера, так и экономические меры по контролю за текущей ситуацией", – цитирует его DP.

Новость подхватили телеграм-каналы. Они со ссылкой на источники сообщали о том, что карантин в стране могут продлить до 15 мая.

Первое обращение Путина состоялось в марте. Тогда было объявлено о введении режима самоизоляции в стране на неделю. После уже в начале апреля в своем втором обращении, президент продлил действие режима еще на месяц до 30 апреля.

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