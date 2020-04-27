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Писатель предрек России рост преступности

продолжениеНа Камчатке началась эпидемия коронавируса среди военных строителей
Полиции не удастся спасти ситуацию, считает журналист

России грозит масса преступлений из-за того, что мигранты в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса  лишились работы и денег. Такую версию высказал автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов.

Как рассказал писатель изданию URA.RU, сотрудникам правоохранительных органов не хватит сил сдержать иностранных граждан, которые окажутся в критическом положении. Константинов отметил, что, какими бы хорошими они людьми не были, им нужно будет найти источник пропитания. 

"Они пойдут попрошайничать, вырывать сумки и вести себя агрессивно", – сказал писатель.

Полина ИВАНОВА

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