Полиции не удастся спасти ситуацию, считает журналист

России грозит масса преступлений из-за того, что мигранты в условиях ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса лишились работы и денег. Такую версию высказал автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов.

Как рассказал писатель изданию URA.RU, сотрудникам правоохранительных органов не хватит сил сдержать иностранных граждан, которые окажутся в критическом положении. Константинов отметил, что, какими бы хорошими они людьми не были, им нужно будет найти источник пропитания.

"Они пойдут попрошайничать, вырывать сумки и вести себя агрессивно", – сказал писатель.