Создание инфекционного центра на полуострове спровоцировало вспышку болезни

На Камчатке заразились коронавирусом еще 80 военных строителей. Таким образом, теперь на полуострове 195 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Большинство из них – военные, которые приехали возводить строить модульный инфекционный центр Минобороны, однако на прошлой неделе среди строителей началась эпидемия. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Как сообщил на своей странице в "Телеграм" врио губернатора региона Владимир Солодов, все военные строители прошли тестирование на коронавирус после того, как стало известно о первых зараженных. У большинства из них болезнь проходит в легкой форме, либо вообще бессимптомно, однако четыре человека находятся в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Один даже подключен к аппарату ИВЛ. В местном военном госпитале срочно выделили 100 коек в отдельно стоящем здании специально для пациентов COVID-19.

Тесты на коронавирус взяли почти у тысячи человек. Тех, у кого он подтвердился, изолировали, остальных расселили по нескольким воинским частям, чтобы минимизировать заражение.

Инфекционный центр планировалось возвести до 30 апреля, однако, судя по всему, строительство, наоборот, вызвало вспышку COVID-19. Власти региона уже подтвердили факт заражения 10 камчатских медиков.

По официальным данным Минобороны РФ, которые приводит "Военное.РФ", коронавирус диагностирован у 874 российских военнослужащих. 314 человек находятся в госпиталях, 175 – в изоляторах по месту службы и 379 изолированы на дому. Еще шестеро лежат в больницах.

Также заражены 779 курсантов и 192 человека из довузовских учебных заведений.