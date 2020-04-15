Выступление президента анонсировал Кремль

Президент РФ Владимир Путин обратиться к нации около 15:00 мск, перед совещанием с правительством. Выступление лидера страны анонсировал Кремль.

Телеканал "360" уточняет, что обращение Путина будет снова связано с коронавирусом.

Напомним, что предыдущее выступление президента РФ было посвящено распространяющейся по стране пандемии. Путин объявил карантин, который продлится до 30 апреля, попросил россиян запастись терпением и мужеством, соблюдать самоизоляцию.

Несмотря на просьбу главы государства, многие жители столичного региона проигнорировали правила поведения на карантине. Именно поэтому 15 апреля появилась статистика, что нарушителей оштрафовали более чем на 1 млн рублей. Более 200 человек были принудительно доставлены в больницы.