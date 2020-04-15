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Владимир Путин обратится к народу

Владимир Путин обратится к народу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступление президента анонсировал Кремль

Президент РФ Владимир Путин обратиться к нации около 15:00  мск, перед совещанием с правительством. Выступление лидера страны анонсировал Кремль. 

Телеканал "360" уточняет, что обращение Путина будет снова связано с коронавирусом.

Напомним, что предыдущее выступление президента РФ было посвящено распространяющейся по стране пандемии. Путин объявил карантин, который продлится до 30 апреля, попросил россиян запастись терпением и мужеством, соблюдать самоизоляцию. 

Несмотря на просьбу главы государства, многие жители столичного региона проигнорировали правила поведения на карантине. Именно поэтому 15 апреля появилась статистика, что нарушителей оштрафовали более чем на 1 млн рублей. Более 200 человек были принудительно доставлены в больницы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей
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Ошибки исправьте, да. Президент "обратится" без мягкого знака, граматеи.
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