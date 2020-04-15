Медики принудительно госпитализируют халатных москвичей

Власти города объявили, что нарушители карантина проштрафились уже на 1 млн рублей. Самых отчаянных госпитализируют принудительно. В больницы против воли доставлены уже 200 человек, сообщает телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Напомним, что штрафы за нарушение самоизоляции действуют не только в столице, но и в Подмосковье. Региональные власти пошли дальше. Жителей близлежащих к Первопрестольной территорий могут привлечь к уголовной ответственности за несоблюдение предписанных правил.

В настоящий момент на въезд в Москву работает пропускной режим. Из--за того, что Госавтоинспекция досматривает всех водителей, на дорогах образовались пробки. Некоторые владельцы машин не выдержали и пересели на метро.

Ранее "Утро.ру" опубликовало последнюю статистику по количеству заболевших коронавирусом в России.