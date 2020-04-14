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Нарушителям карантина в Подмосковье грозит уголовная ответственность

Наказание для игнорирующих правила безопасности россиян будет суровым

Нарушившие правила режима самоизоляции и карантина в период эпидемии коронавируса водители в Подмосковье, где с 15 апреля вводится особый порядок въезда и выезда из области, будут строго караться. Об этом сообщил представитель регионального ГУ МВД Андрей Стрыгин.

При этом он отметил, что сотрудники полиции не ставят себе целью обязательное составление протоколов, главное – вести разъяснительную работу.

"Но злостным нарушителям грозят жесткие меры – вплоть до уголовной ответственности", – цитирует ТАСС Стрыгина.

По его словам, полицейские полностью укомплектованы средствами спецзащиты, количество нарядов увеличилось.

Накануне стало известно, что и в Москве со среды вводится пропускная система для большинства категорий граждан. Жителей столицы также будут наказывать за фальшивые пропуска.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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