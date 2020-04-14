Регион с 15 апреля вводит пропускную систему для всего автотранспорта

Московская область по примеру российской столицы ужесточает меры в борьбе против коронавируса и с завтрашнего дня также начнет усиленно проверять на въезде и выезде разрешительные документы. Об этом сообщает региональное управление МВД во вторник, 14 апреля.

Пропуска у границ муниципальных образований будут спрашивать как у водителей автотранспорта, так и у их пассажиров.

"В связи с проведением проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта", – говорится в заявлении полиции. В ведомстве принесли извинения за возможные затруднения на дорогах.

Водителей попросили заранее корректировать время передвижения, чтобы никуда не опаздывать.

На странице "Твиттер" территориального управления Назарьевское гражданам предложили ознакомиться с информацией, что необходимо сделать и как для получения пропуска.



Буквально накануне "Утро.ру" писало, что в на въезде в Москву уже частично перекрыты трассы. У водителей выборочно проверяют документы и опрашивают, с какой целью они едут в столицу или выезжают из нее на фоне карантина и режима самоизоляции. Также стало известно, что на помощь сотрудникам ДПС направлены бойцы ОМОНа.

Напомним, для передвижения по главному мегаполису России электронные пропуска начнут официально действовать с 15 апреля. За минувшие сутки москвичи заказали около 3,2 млн документов. Однако, как пишет РИА "Новости", почти миллион из оформленных пропусков аннулирован из-за некорректного заполнения или неверных данных.

