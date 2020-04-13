Москву закрывают на въезд и выезд
Дорожные магистрали на границах Москвы частично перекрыты. Водителей автотранспорта при въезде в город и выезде из него останавливают сотрудники ГИБДД и просят пояснить, куда они направляются. Из-за этого на дорогах возникают заторы.
На видео, опубликованном в телеграм-канале РИА "Новости" утром в понедельник, 13 апреля, видно, что проверка документов происходит выборочно. Сейчас жители столицы и Московской области могут беспрепятственно курсировать внутри этих регионов при условии, что не нарушают режим карантина, а поездка вызвана острой необходимостью. С 15 апреля проезд будет осуществляться по электронным пропускам, а пока дорожный патруль просто проверяет документы у водителей и уточняет, на каком основании они покинули место жительства. Нужно помнить, что за нарушение режима самоизоляции положен штраф.
"Со среды дорожная ситуация на въездах в город еще ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска", – передает ТАСС мнение сотрудника ГИБДД.
Накануне некоторые жаловались на пробки, которые возникали на дорогах при въезде из области в Москву из-за того, что для проезда оставили только одну – две полосы, а движение по остальным перекрыли бетонными блоками. В общей сложности, было установлено 160 блок-постов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных служб. С понедельника аналогичные действия должны быть предприняты и в Подмосковье: сотрудники ГИБДД будут проверять автомобилистов, желающих въехать в область из других регионов.
О том, как оформить пропуск на въезд и выезд в Москве, читайте здесь.
Последние данные о коронавирусе в России можно узнать из подборки "Утро.ру".
Коронавирус в России: главное
Последние новости о коронавирусе в нашей стране
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Евросоюз даст Украине денег на борьбу с коронавирусом
- В Италии прогнозируют распад Евросоюза из-за пандемии коронавируса
- В США предсказали пандемию несколько лет назад
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
Здоровье
- Инфекционист предупредил об опасности аспирина
- Лучшие упражнения для потенции после 50 лет: секреты домашней гимнастики
- "Дыхание победителя": гимнастика тибетских монахов для укрепления иммунитета
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик