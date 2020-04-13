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Москву закрывают на въезд и выезд

Москву закрывают на въезд и выезд
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Проезд по пропускам объявлен только с 15 апреля, но водителей останавливают уже сейчас

Дорожные магистрали на границах Москвы частично перекрыты. Водителей автотранспорта при въезде в город и выезде из него останавливают сотрудники ГИБДД и просят пояснить, куда они направляются. Из-за этого на дорогах возникают заторы.

На видео, опубликованном в телеграм-канале РИА "Новости" утром в понедельник, 13 апреля, видно, что проверка документов происходит выборочно. Сейчас жители столицы и Московской области могут беспрепятственно курсировать внутри этих регионов при условии, что не нарушают режим карантина, а поездка вызвана острой необходимостью. С 15 апреля проезд будет осуществляться по электронным пропускам, а пока дорожный патруль просто проверяет документы у водителей и уточняет, на каком основании они покинули место жительства. Нужно помнить, что за нарушение режима самоизоляции положен штраф.

"Со среды дорожная ситуация на въездах в город еще ухудшится, потому что сотрудники начнут проверять у водителей электронные пропуска", – передает ТАСС мнение сотрудника ГИБДД.

Накануне некоторые жаловались на пробки, которые возникали на дорогах при въезде из области в Москву из-за того, что для проезда оставили только одну – две полосы, а движение по остальным перекрыли бетонными блоками. В общей сложности, было установлено 160 блок-постов, пишет ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных служб. С понедельника аналогичные действия должны быть предприняты и в Подмосковье: сотрудники ГИБДД будут проверять автомобилистов, желающих въехать в область из других регионов.

О том, как оформить пропуск на въезд и выезд в Москве, читайте здесь.

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Николай ВИКТОРОВ

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