По статистике на утро воскресенья в стране более 13,5 тысяч случаев заражения

От коронавируса в России умерли 106 человек.

Наиболее сложная ситуация с C0VID-19 – в Москве. На фоне пандемии столичные власти усиливают меры безопасности. С 13 апреля в городе вводится система пропусков. Соответствующий указ подписал накануне мэр Москвы Сергей Собянин.

Цифровые пропуска теперь нужны для поездок по городу и области на личном и общественном транспорте. На такси без документа тоже не повезут. Пешком по Москве передвигаться можно пока без пропуска.

Как сообщается на сайте градоначальника, оформлять их можно начать с понедельника, 13 апреля. При этом обязательным их наличие станет со среды, 15 апреля.

Цифровые пропуска в Москве делятся на три вида. Те, кому нужно ездить на работу, могут получить их сразу до 30 апреля. На один день выдаются пропуска для посещения медучреждений, количество в неделю не ограничено. Третий вид – для других целей, их выдают максимум дважды в неделю, действуют они один день. При этом для того, чтобы сходить за покупками в ближайший магазин, аптеку, погулять с собакой возле дома или выбросить мусор, пропуск не требуется.

Получить цифровой пропуск можно тремя способами: написать заявку на сайте mos.ru, отправить SMS на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77. Выдаются они бесплатно.

Кому не нужен цифровой пропуск в Москве: для поездок в служебных целях он не понадобится военным, правоохранителям, судьям и другим госслужащим, имеющим соответствующие удостоверения, а также детям младше 14 лет.

Ранее в Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом вМоскве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что скорые и больницы работают в авральном режиме.

Ночью стало известно о смерти еще 14 пациентов с коронавирусом в Москве. Такие данные приводит оперштаб.

"Среди умерших – пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта", – говорится в сообщении.

Есть и хорошие новости – в столице за прошедшие сутки из больниц выписали 188 человек, которых медики вылечили от COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, въезд в Москву из регионов ограничили. Передвижение транспорта контролируют наряды ГАИ. У водителей уточняют причины визита в столицу.