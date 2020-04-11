Ни в одной стране мира система здравоохранения не была готова к пандемии

Больницы в столице работают в напряженном, "авральном" режиме.

О ситуации с коронавирусом в Москве высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал ее тяжелой, пишет ТАСС. При этом Песков отметил, что ни в одной стране мира система здравоохранения не была готова к пандемии.

В Кремле также прокомментировали вероятные сроки наступления пика заболеваемости COVID-19. По словам Пескова, ситуация прояснится в течение пары недель. Тогда будет понятно, приблизилась ли Россия к резкому росту числа заразившихся, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, более половины новых случаев коронавируса на 11 апреля зарегистрировано в Москве.

Сложной ситуацию в столице накануне назвали и городские власти. Больницы и скорая уже на пределе, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.



