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В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве

В Кремле заявили о тяжелой ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Ни в одной стране мира система здравоохранения не была готова к пандемии

Больницы в столице работают в напряженном, "авральном" режиме.

О ситуации с коронавирусом в Москве высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал ее тяжелой, пишет ТАСС. При этом Песков отметил, что ни в одной стране мира система здравоохранения не была готова к пандемии.

В Кремле также прокомментировали вероятные сроки наступления пика заболеваемости COVID-19. По словам Пескова, ситуация прояснится в течение пары недель. Тогда будет понятно, приблизилась ли Россия к резкому росту числа заразившихся, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, более половины новых случаев коронавируса на 11 апреля зарегистрировано в Москве.

Сложной ситуацию в столице накануне назвали и городские власти. Больницы и скорая уже на пределе, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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