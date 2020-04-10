Из-за роста случаев заболевания коронавирусом нагрузка на медучреждения выросла в несколько раз

Больницы и скорые в Москве работают на износ и уже находятся на пределе из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

По ее словам, за последние дни выросло количество не только госпитализированных из-за COVID-19 больных, но и тех, у кого болезнь вызвала серьезные осложнения, у многих диагностирована коронавирусная пневмония.

"Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе"



– цитирует ее агентство "Москва".

По статистике, коронавирусом на 10 апреля в Москве заболели 1124 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вынужденно сообщил, что пик заболеваемости опасной вирусной инфекцией еще не наступил. Вероятно, это случится не ранее середины мая, указывал он.

Власти просят москвичей воздержаться от походов на улицу и соблюдать домашний карантин. Кроме того, при первых признаках болезни рекомендуется не заниматься самолечением и сразу вызывать врача.

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