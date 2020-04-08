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Полиции разрешили штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Полиции разрешили штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Соответствующее соглашение подписали МВД и столичные власти

Все нарушители режима карантина в Москве будут наказаны. Глава кабмина Михаил Мишустин утвердил соглашение между Главным управлением Министерства внутренних дел и правительством столицы, которое разрешает сотрудникам полиции выписывать штрафы несознательным гражданам.

Режим самоизоляции введен в Москве для всех жителей до 1 мая. Выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости, например, на работу, на прогулку с собакой или в ближайший продуктовый магазин. Нарушителей ждет штраф в размере 4 – 5 тыс. руб. для граждан и 200 – 300 тыс. руб. для юридических лиц, не соблюдающих распоряжение властей. Соответствующие поправки были внесены в Кодекс Москвы об административных нарушениях в начале апреля.

До недавнего времени полиция в столице могла выписывать протоколы только в отношении тех, кому было выдано предписание соблюдать карантин, то есть пациентам больниц с COVID-19, находящимся на домашнем лечении больным коронавирусом и контактировавшим с ними. Сегодняшнее решение премьера позволит полицейским штрафовать всех москвичей, кто без уважительной причины вышел на улицу или сел за руль, передает телеканал "360".

Ранее СМИ сообщали о недовольстве жителей других регионов РФ действиями патрульных, контролирующих выполнение карантинных мер. При этом в стране активизировались мошенники, которые пытаются получить деньги с россиян по лже-штрафам за нарушение самоизоляции.

Последние новости о ситуации с распространением эпидемии в России и мерами борьбы с ней можно прочитать здесь.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петр Ермаков
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По данным информационной космической диагностики ИКД <цензура> правильно сейчас отменить ограничения в жизни людей и нацелить всех на нормальную работу и жизнь, но одновременно следует создать систему отбора заболевших на работе, в быту на улице и немедленно начать больных эффективно лечить и правильно проводить дезинфекцию. К эффективному лечению не относится официальное протокольное лечение, которое является пародией. ИКД найдены растительные безопасные продукты, которые в течение 1-3 дней подавляют все вирусы, как коронавирусы, так и вирусы рака, гепатита, герпеса и т.д.
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