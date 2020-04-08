Власти города призывают жителей к бдительности

Меры по борьбе с распространением коронавируса открыли аферистам массу способов обмана граждан. Об этом москвичей предупредили в Департаменте региональной безопасности.

В ход идут разнообразные уловки. Например, рассылаются SMS-сообщения о наложенном правоохранителями штрафе за нарушение режима самоизоляции. Оплатить его предлагается тут же – нужно просто перейти по ссылке. Понятно, что деньги попадают к мошенникам.

"Злоумышленники могут использовать такие предлоги, как проведение вакцинации, доставку продуктов питания и лекарств на дом, получение социальной выплаты или надбавки, дезинфекцию жилого помещения и так далее", - рассказали ТАСС в департаменте.

Активизировались в эти дни и телефонные мошенники. Они звонят гражданам, представляясь медиками, и сообщают, что их близкие госпитализированы с коронавирусом. После этого предлагают перевести деньги на счет больницы для улучшения условий содержания больного и т.д.

"Ни при каких обстоятельствах не перечисляйте деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники. Ни под каким предлогом не допускайте в дом или квартиру посторонних", – напоминают правоохранители.

Ранее Банк России выявил новые способы хищения средств на фоне пандемии COVID-19.