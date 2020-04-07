Жертвой обмана становятся даже бдительные граждане

Новые схемы хищения денег у россиян зафиксировали специалисты Центробанка РФ. Растерянность граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантина и других мер по борьбе с эпидемией, оказалась на руку мошенникам.

Способы обмана меняются постоянно в зависимости от обстоятельств. Объявило правительство РФ кредитные каникулы – мошенники тут же начали обзванивать граждан с предложением реструктурировать заем. Но для этого они просят предоставить им все личные данные вплоть до кодового слова, открывающего путь к банковскому счету. Отменили авиарейс – обманщики звонят с вопросом, куда перевести деньги за билет, и требуют назвать секретный код на обороте банковской карты.

Рассылаются электронные письма и СМС с предложением получить компенсацию или материальную помощь – гиперссылка, естественно, ведет на фишинговый сайт, похожий на ресурс официального ведомства.

В Банке России обращают внимание граждан на то, что никакую секретную информацию, никакие приходящие по СМС пароли никому и никогда нельзя сообщать по телефону.

"Предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии, при этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение", – предупредили в ЦБ.

Ранее "Утро" писало о новых способах обмана граждан при помощи сервисов доставки.