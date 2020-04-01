Миллионы человек оказались в зоне риска

Из-за эпидемии COVID-19 и мер по борьбе с нею жизнь многих россиян резко изменилась, и они начали терять бдительность. Этим пользуются злоумышленники. Жертвами обмана становятся, в частности, граждане, купившие билеты на самолет.

Сейчас из России никуда нельзя улететь. Как долго продлится этот режим, не известно, но мошенники звонят клиентам авиакомпаний с сообщениями, что все билеты аннулируются, а для возврата денег нужны данные банковской карты. Получив информацию, в том числе секретный CVC-код, они быстренько переводят деньги со счета на счет или делают покупки в интернете, пишут "Известия".

Чтобы не попасться на крючок, важно помнить о том, что нельзя передавать личную информацию по телефону, особенно при ответе на входящий звонок. Если авиабилет на самом деле становится недействительным, компания сообщит об этом клиенту и предложит варианты: перенести полет на более позднее время или вернуть деньги. Во втором варианте покупатель должен оформить заявление на возврат.

Помимо этого, выявлены и другие схемы обмана людей в период эпидемии коронавируса: сидящим на карантине гражданам присылают ссылки на фиктивные сервисы доставки продуктов с предоплатой или предлагают направить деньги в незарегистрированные благотворительные фонды помощи, передает телеканал "360".