Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Мошенники придумали новый способ нажиться на коронавирусе

Мошенники придумали новый способ нажиться на коронавирусе
Фото: pixabay.com
продолжениеКрымский мост перекроет блокпост
Миллионы человек оказались в зоне риска

Из-за эпидемии COVID-19 и мер по борьбе с нею жизнь многих россиян резко изменилась, и они начали терять бдительность. Этим пользуются злоумышленники. Жертвами обмана становятся, в частности, граждане, купившие билеты на самолет.

Сейчас из России никуда нельзя улететь. Как долго продлится этот режим, не известно, но мошенники звонят клиентам авиакомпаний с сообщениями, что все билеты аннулируются, а для возврата денег нужны данные банковской карты. Получив информацию, в том числе секретный CVC-код, они быстренько переводят деньги со счета на счет или делают покупки в интернете, пишут "Известия".

Чтобы не попасться на крючок, важно помнить о том, что нельзя передавать личную информацию по телефону, особенно при ответе на входящий звонок. Если авиабилет на самом деле становится недействительным, компания сообщит об этом клиенту и предложит варианты: перенести полет на более позднее время или вернуть деньги. Во втором варианте покупатель должен оформить заявление на возврат.

Помимо этого, выявлены и другие схемы обмана людей в период эпидемии коронавируса: сидящим на карантине гражданам присылают ссылки на фиктивные сервисы доставки продуктов с предоплатой или предлагают направить деньги в незарегистрированные благотворительные фонды помощи, передает телеканал "360".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Коронавирус могли создать для избавления от стариков

На планете задумали оставить только несмышленую молодежь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

684 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей