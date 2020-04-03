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В России начались облавы на нарушителей карантина

В России начались облавы на нарушителей карантина
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
продолжениеЗа нарушение карантина: сколько заплатят жители Подмосковья
Пешеходов и водителей проверяет патруль

С 3 апреля в России начали штрафовать граждан за несоблюдение требований карантина. В частности, в Москве выписаны первые 4 административных штрафа людям, которые лечились от коронавируса на дому, но их засекли с помощью камер на улице. Об этом сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы, главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Их поместили в инфекционную больницу. Теперь им грозит штраф в 4 тысячи рублей", – уточнил Венедиктов.

Между тем режим самоизоляции предполагает, что и здоровые люди должны выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Полицейские и сотрудники ГИБДД имеют право останавливать граждан, уточнять, зачем они вышли из дома, и напоминать правила домашнего режима. Многие россияне недовольны такими полномочиями правоохранителей.

"Иду из магазина с продуктами, магазин около дома. Меня останавливает сотрудник полиции и хамским тоном спрашивает, по какой причине я вышла из дома. Я сказала, что в условиях карантина имею право сходить за продуктами. А он мне: "А где доказательство, что вы за продуктами ходили?" - приводит издание "Подъем" рассказ жительницы Калуги.

Жителя Уфы оштрафовали на 15 тыс. руб. за нарушение правил самоизоляции, так как он был ночью на улице без справки от работодателя. Сам 33-летний мужчина заявил, что вышел перепарковать машину. 

В Сочи за последние сутки патрульные составили протоколы на 12 предприятий и более 400 жителей за нарушение карантинного режима, передает РИА "Новости".

Нерабочие дни и режим самоизоляции объявлены по всей России до 30 апреля. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Власти региона имеют право вводить и собственные меры для предотвращения распространения коронавируса.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лука
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На фоне всемирной борьбы с эпидемией коронавируса украинские боевики продолжают террор мирного населения Донбасса.
Каратели выбирают целью исключительно жилые районы населенных пунктов Республики, понимая, что большинство жителей находится на самоизоляции в своих домах с целью недопущения распространения заболевания.
Сегодня в 10.05, боевики из 59 бригады ВФУ, под командованием военного преступника ШАПОВАЛОВА, из 82 мм минометов и автоматических гранатомётов обстреляли н.п. ЗАЙЦЕВО. В результате совершенного террористического акта повреждения получил жилой дом по ул. Рыбалко, 212
Гость
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Штрафы маловаты,тысяч 15-20для начала.
Лука
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Коронавирус русофобии не помеха: что ждет отношения России и Украины
Гарри
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Правильно, только штрафы маленькие, такие штрафы мажорам курам на смех. И сажать надо суток на 15 сразу. Задолбали заразу разносить людей гробить.
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