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За нарушение карантина: сколько заплатят жители Подмосковья

продолжениеВ Саратовской области скончался первый пациент с коронавирусом
Людям придется выложить из кармана несколько тысяч рублей

Жителям Подмосковья грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции. За первый проступок человек заплатит 4 тыс. руб., за повторный – 5 тыс., как и в Москве. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы.

При этом если человек воспользовался машиной не в крайнем случае, который одобрен правительством, то он лишится 5 тыс. рублей. 

Как передает ТАСС, должностным лицам придется тяжелее – им грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., а юридическим – от 300 до 500 тыс. рублей. 

За массовые мероприятия или работу розничной торговли, кафе и салонов красоты должностных лиц оштрафуют на сумму от 30  до 40 тыс. руб., а юридических – от 200 до 300 тыс. рублей.

Полина ИВАНОВА

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