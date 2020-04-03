Людям придется выложить из кармана несколько тысяч рублей

Жителям Подмосковья грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции. За первый проступок человек заплатит 4 тыс. руб., за повторный – 5 тыс., как и в Москве. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы.

При этом если человек воспользовался машиной не в крайнем случае, который одобрен правительством, то он лишится 5 тыс. рублей.

Как передает ТАСС, должностным лицам придется тяжелее – им грозит штраф от 40 до 50 тыс. руб., а юридическим – от 300 до 500 тыс. рублей.

За массовые мероприятия или работу розничной торговли, кафе и салонов красоты должностных лиц оштрафуют на сумму от 30 до 40 тыс. руб., а юридических – от 200 до 300 тыс. рублей.