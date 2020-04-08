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За сутки в России COVID-19 заразились более тысячи человек

За сутки в России COVID-19 заразились более тысячи человек
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
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Количество смертельных случаев увеличилось

По состоянию на 10:45 утра 8 апреля в России число инфицированных коронавирусом увеличилось на 1175 человек. Наибольшее количество больных зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

Общее количество заболевших смертельным вирусом составило 8672 человека, передает "Стопкоронавирус.рф". 

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с положительными тестами на COVID-19, сообщает оперативный штаб. От инфекции полностью вылечились 86 человек, они были отпущены по домам. 

В мире вирусом из Китая заразились 1 миллион 431 тысяча 375 человек, число смертельных случаев достигло 82 тысяч 145. Более 17 тысяч человек погибли от коронавируса в Италии, ведет статистику Университет Джонса Хопкинса. 

Ранее "Утро" рассказало последние новости о коронавирусе на 8 апреля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Между прочим, за сутки (на 7 апреля) было проведено 68.8 тыс тестов и выявлено 1154 инфицированных, за прошедшие сутки (на 8 апреля) было проведено 114.7 тыс тестов и выявлено 1175 инфицированных. Количество тестов увеличилось на 67 % , а количество инфицированных на 1.8 %.
ВВП
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Не заразились, а выявлены... не вводите народ в заблуждение.
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