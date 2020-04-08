Количество смертельных случаев увеличилось

По состоянию на 10:45 утра 8 апреля в России число инфицированных коронавирусом увеличилось на 1175 человек. Наибольшее количество больных зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Общее количество заболевших смертельным вирусом составило 8672 человека, передает "Стопкоронавирус.рф".

За прошедшие сутки скончались пять пациентов с положительными тестами на COVID-19, сообщает оперативный штаб. От инфекции полностью вылечились 86 человек, они были отпущены по домам.



В мире вирусом из Китая заразились 1 миллион 431 тысяча 375 человек, число смертельных случаев достигло 82 тысяч 145. Более 17 тысяч человек погибли от коронавируса в Италии, ведет статистику Университет Джонса Хопкинса.



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