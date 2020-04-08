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Количество заболевших стремительно увеличивается: главные новости о коронавирусе на 8 апреля

Количество заболевших стремительно увеличивается: главные новости о коронавирусе на 8 апреля
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Число зараженных за день достигло тысячи, пик эпидемии еще не пройден

На момент написания материала в России коронавирусом заразились 7497 человек, по состоянию на 10:30 утра 7 апреля был зафиксирован численный рекорд инфицирования.

Жертвами страшной китайской инфекции стали 1154 человека. Наибольшее количество больных наблюдается в Москве – 5181 заразившийся, сообщает официальный сайт "Стопкоронавирус.рф". 

В Хабаровском крае скончалась первая пациентка, больная коронавирусом. 77-летняя женщина страдала от хронического диабета и патологий, связанных с онкозаболеваниями.

С 30 марта пенсионерка находилась в госпитале, у нее обнаружили тяжелую форму двусторонней пневмонии, сообщает региональный Минздрав в своем "Инстаграм"-аккаунте. 

Всего в Хабаровской области выявлено 16 случаев заболевания COVID-19. 

РЖД для того, чтобы побороть COVID-19, введут особый режим продажи билетов на поезда. Пассажиров будут рассаживать в метре друг от друга. В купе можно будет находиться только вдвоем. По четверо путешествовать не получится. Аналогичные правила будут распространяться на тех, кто выкупил места в плацкартных вагонах. Боковая его часть будет предназначена для одного человека, купейная – для двух. Пассажиров, которые приобрели билеты раньше, будут рассаживать на новые места по тем же ценам, передает газета "Гудок". 

Актриса сериала "Деффчонки" сообщила, что заразилась COVID-19. Галина Боб опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте снимки положительных результатов анализов. "А корона-то как сидит", – подписала фотографии артистка. 

Напомним, что в мире вирусом из Китая заразились 1 миллион 431 тысяча 375 человек, число смертельных случаев достигло 82 тысяч 145. Более 17 тысяч человек погибли от коронавируса в Италии, ведет статистику Университет Джонса Хопкинса.

Ранее "Утро" сообщило, что Россию ждет скорый спад эпидемии коронавируса.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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“…Каждый день заражаются тысячи людей, пик эпидемии еще не пройден…” – не-а, сколько человек заражается ежедневно коронавирусом узнать невозможно. Можно говорить только о количестве выявленных носителей COVID-19. В России их на 07.04.2020 было 7497, из них умерло 58. В процентном отношении это в 2 раза меньше, чем в Белоруссии (госпитализировано 794, умерло 13), где по утверждению Лукашенко пандемии нет. Между прочим, выявляемость заражённых зависит от количества проведённых тестов.
Гость
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Двум, трем реальные сроки вкатать и другим будет пример
Гость UA
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Сколько можно нянькаться с приезжими из-за бугра. Лева Лещенко, а теперь Евгений Козлов из Брянской области с соплями рассказывают, что они не знали и прочую ересь несут. Видите ли им бумагу вручили через два дня после приезда. А голова на плечах зачем? Слов нет.....
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