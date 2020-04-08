Число зараженных за день достигло тысячи, пик эпидемии еще не пройден

На момент написания материала в России коронавирусом заразились 7497 человек, по состоянию на 10:30 утра 7 апреля был зафиксирован численный рекорд инфицирования.

Жертвами страшной китайской инфекции стали 1154 человека. Наибольшее количество больных наблюдается в Москве – 5181 заразившийся, сообщает официальный сайт "Стопкоронавирус.рф".

В Хабаровском крае скончалась первая пациентка, больная коронавирусом. 77-летняя женщина страдала от хронического диабета и патологий, связанных с онкозаболеваниями.

С 30 марта пенсионерка находилась в госпитале, у нее обнаружили тяжелую форму двусторонней пневмонии, сообщает региональный Минздрав в своем "Инстаграм"-аккаунте.

Всего в Хабаровской области выявлено 16 случаев заболевания COVID-19.

РЖД для того, чтобы побороть COVID-19, введут особый режим продажи билетов на поезда. Пассажиров будут рассаживать в метре друг от друга. В купе можно будет находиться только вдвоем. По четверо путешествовать не получится. Аналогичные правила будут распространяться на тех, кто выкупил места в плацкартных вагонах. Боковая его часть будет предназначена для одного человека, купейная – для двух. Пассажиров, которые приобрели билеты раньше, будут рассаживать на новые места по тем же ценам, передает газета "Гудок".



Актриса сериала "Деффчонки" сообщила, что заразилась COVID-19. Галина Боб опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте снимки положительных результатов анализов. "А корона-то как сидит", – подписала фотографии артистка.

Напомним, что в мире вирусом из Китая заразились 1 миллион 431 тысяча 375 человек, число смертельных случаев достигло 82 тысяч 145. Более 17 тысяч человек погибли от коронавируса в Италии, ведет статистику Университет Джонса Хопкинса.

Ранее "Утро" сообщило, что Россию ждет скорый спад эпидемии коронавируса.