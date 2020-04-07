России предсказали скорый спад эпидемии коронавируса
Эпидемия китайского вируса развивается в России по благоприятному сценарию. Об этом рассказала Вероника Скворцова, руководитель Федерального медико-биологического агентства.
По ее словам, Россия выйдет на плато по ситуации с коронавирусом через 10-14 дней. Это означает, что пик эпидемии случится к этому времени. Как только страна достигнет плато и продержится в таком состоянии некоторое время, начнется спад эпидемии. Такой прогноз, как поведала экс-глава Минздрава, сделали лучшие эксперты страны.
Затем процесс, как отметила Скворцова в интервью "России-24", пойдет в обратную сторону. На данный момент, прирост заболеваемости китайской инфекцией равен 18-20% в день. Предупредительные меры, основанные на ошибках других стран, позволили избежать резкого взрыва заболеваемости.
Скворцова также подчеркнула, что ФМБА разработало две самых чувствительных тест-системы. Она добавила, что в стране разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут. Однако вакцина от COVID-19 появится лишь к концу года.
В России за сутки коронавирусом заразились 1154 человека в 43 регионах страны, скончались 58 пациентов, 495 покинули больницы.
Все последние новости о COVID-19 в России и мире в материале "Утро.ру".
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