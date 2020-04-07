COVID-19 заразились 1 миллион 381 тысяча человек в мире

Последние новости о коронавирусе за день: скончались от китайской инфекции 78 тысяч человек по всему миру, выздоровели 292 тысяч, заразились – 1 миллион 381 тысяч.

Осторожные оптимистические новости поступают из Италии, которая является самым опасным очагом эпидемии в Европе. Сегодня в стране заболели 880 человек, что стало наиболее низким показателем с 10 марта. Только накануне сообщалось о 1941 новом случае заражения. По данным главы службы гражданской обороны Республики Анджело Боррелли, скончались от вируса 604 пациента. Пока Италия продолжает возглавлять печальный рейтинг смертности – свыше 17 тыс человек.

Власти Франции сегодня ужесточили режим карантина, поскольку еще много несознательных граждан гуляют по улицам, как в прошлые выходные, когда народ вывалил толпами на рынки. Так, парижанам с 8 апреля запрещено заниматься спортом на воздухе с 10 утра и до 19 вечера. Об этом предупредили в полиции и мэрии столицы Пятой Республики. На сегодня в стране выявлено почти 99 тыс зараженных, скончались свыше 8900 граждан, по данным Университета Джонса Хопкинса.

Однако самая неутешительная ситуация складывается в США, где от коронавируса каждый час умирают пациенты в Нью-Йорке, наиболее пока пострадавших от эпидемии штате и городе. Местные врачи рассказывают: настолько забиты больницы, что медики не успевают размещать пациентов, а привезенные из домов престарелых пожилые люди слезно просят отправить их назад. Заболевшие ожидают в коридорах своей очереди от пяти до 18 часов.

Америка продолжает активно лидировать по количеству инфицированных – 369 тыс человек, по смертности уступая пока Италии и Испании – больше 11 тыс зараженных.

При этом президент США Дональд Трамп разразился критикой в адрес ВОЗ, заявив, что организация раздает "неграмотные рекомендации", например, не запрещала закрывать границу с Китаем в самом начале пандемии. Более того, он полагает, что КНР уделяется слишком много внимания и пригрозил ВОЗ пересмотреть программу финансирования со стороны Вашингтона. Свои недвусмысленные сигналы хозяин Белого дома послал, как всегда, со страницы в "Твиттер".

Обнадеживающие новости сегодня о коронавирусе предоставил миру Пекин – в ночь на 8 апреля власти КНР разблокировали Ухань, ставший очагом распространения по планете COVID-19. Напомним, город находился на жестком карантине 76 дней.

Частично движение в Ухань было запущено с 25 марта, туда пустили поезда, сообщает РИА "Новости". А вот 8 апреля можно будет уже и выехать из города, обещают даже запустить авиасообщение.

Более того, в Китае за сутки впервые от инфекции не умер ни один человек, а выявленные случаи заболевания – 32 пациента – объявлены завозными.

Отменить ряд запретов намерена и Норвегия. Так, уже с 20 апреля в этой стране откроются детские сады, еще через семь дней – начальные школы. С конца месяца заработают предприятия в сфере услуг, например, парикмахерские. Впрочем, массово собираться и развлекаться норвежцам все еще будет запрещено до 15 июня.

Что касается России, то в нашей стране за сутки зафиксировано 1154 новых случая инфекции в 43 регионах, что стало рекордным показателем. Общее число инфицированных составляет сейчас 7497 человек, скончались 58 пациентов, выздоровели 495. Первый зараженный от COVID-19 сегодня умер в Северной Осетии.

Исходя из сложившейся ситуации, в Кремле считают нецелесообразным участие ветеранов в мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Напомним, празднования пока не отменены и не перенесены на другой день.

Также сегодня СК РФ возбудил дело против гражданина, который в своем микрологе разместил фейковый видеоролик с утверждением о том, что новый коронавирус якобы был изобретен в России. Ранее "Утро.ру" писало о подобной версии, которую активно распространяет украинский политтехнолог Денис Богуш. Вероятно, что это реальная информационная война против нашей страны, поскольку и в западных СМИ данную тему активно прокручивают.

Россиянину же грозит штраф от 300 тыс до 700 тыс руб или многочасовые работы. Впрочем, он может и получить и реальный срок, пишет ТАСС.

Добавим, что общее число погибших от коронавируса в мире составляет свыше 78 тыс человек.

