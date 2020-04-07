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Украинцы свалили эпидемию коронавируса на Россию

Украинцы свалили эпидемию коронавируса на Россию
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев распространяет фейк о разработке COVID-19 Москвой для снятия санкций

Украинские теоретики обнаружили "российский след" в появлении нового коронавируса, захватившего весь мир. Целью его создания якобы стали далеко идущие планы по утверждению авторитета президента РФ Владимира Путина и снятию антироссийских ограничительных мер. С таким утверждением выступил украинский политтехнолог Денис Богуш, опубликовав пропагандистскую статью на сайте Центра исследования России.

По его мнению, COVID-19 был изобретен в научном центре вирусологии "Вектор" в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Он назвал коронавирус бактериологическим оружием, а началом его распространения стали Всемирные военные игры, которые прошли с участием, в том числе, команд из РФ и США, в приснопамятном китайском Ухане в октябре 2019 года. По разумению украинца, Россия к этому времени имела вакцину на случай эпидемии.

Сама же Москва, заявляет мастер по политическому пиару, пока COVID-19 только завоевывал китайскую провинцию, засылает российских диверсантов в разные страны, чтобы заражать и инфицировать местное население. А потом она же направляет иностранцам помощь и объявляет о создании вакцины.

Следствием данной поддержки Кремля станет снятие с России санкций, а также "восстановлению авторитета РФ и Владимира Путина лично в мире", констатирует пан Богуш.

Кроме того, он убежден, что коронавирус попал в Незалежную в январе текущего года благодаря усилиям российских властей. Причем при весьма оригинальных обстоятельствах.

"Были замечены группы молодых женщин, юношей, мужчин, которые с высокой вероятностью спецгруппами выполняли "засев" вирусными штаммами в разных регионах Украины", – говорится в статье.

Далее украинский политтехнолог расписывает, как в соборную безалаберно пропускали тысячи украинцев из зараженных государств, не проверяя их на наличие инфекции. Затем эти люди должны были разъехаться по Незалежной и массово всем доставить вирус.

Результат этих действий на фоне хаоса, паники и эпидемии таков: легитимизировать ДНР и ЛНР, добиться признания российского Крыма, отстранить от власти президента Владимира Зеленского и поставить у руля команду оппозиционера Виктора Медведчука, помешать Украине интегрироваться в ЕС и НАТО, подорвать отношения Киева с США и МВФ, и много чего еще, в том числе – захват спецслужбами РФ власти в стране.

Все эти выводы сделаны на основании факта направленной Россией помощи в Италию, США и другие государства, выступлениям в наших СМИ, а также пока не широкому распространению коронавируса в РФ.

Добавим, что пан Богуш был одним из разработчиков выборных кампаний Виктора Ющенко и работал в штабе Петра Порошенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Геннадий Чебурашкин
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На Украине работают 15 биолабораторий Пентагона (а по всему миру их сотни!!!) - вот и весь секрет коронавируса и бешеной поддержке хохлов своего хозяина.
Геннадий Чебурашкин
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Пандемия пройдёт. Больные выздоровеют.
Полоумные хохлы - не поумнеют никогда!
Гость
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В психушке без изменений. Больной в порядке, болен.
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