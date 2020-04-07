Украинцы подготовили к "Газпрому" дополнительные финансовые претензии

"Нафтогаз" собрался вытащить у российского монополиста дополнительные $17,3 млрд. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому"", – цитирует во ворник, 7 апреля, ТАСС украинского топ-менеджера со ссылкой на его "Фейсбук".

Пан Витренко добавил, что после согласования компанию ждет еще много работы в будущем по этому вопросу. Он не пояснил, какие конкретно у "Нафтогаза" претензии и что это за сумма.

На сайте украинца данная информация отсутствует.

Между тем, в самой Незалежной местные СМИ сообщают, что компания усиленно ищет замену пану Витренко. Как отмечает "Европейская правда", "Нафтогазу" нужен человек, которому можно доверить участие в Третейском суде в Гааге против Москвы по вопросу перехода "Черноморнефтегаза" под юрисдикцию РФ.

Однако журналисты предполагают, что такая замена возникла на почве разногласий у пана Витренко и нового менеджера, голландца Отто Ватерландера, который пришел в "Нафтогаз" в январе этого года на должность исполнительного директора по вопросам трансформации. Что бы это ни значило.

