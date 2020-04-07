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Киев вытрясет из Москвы еще миллиарды долларов

Киев вытрясет из Москвы еще миллиарды долларов
Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы подготовили к "Газпрому" дополнительные финансовые претензии

"Нафтогаз" собрался вытащить у российского монополиста дополнительные $17,3 млрд. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные "вопросы" к "Газпрому"", – цитирует во ворник, 7 апреля, ТАСС украинского топ-менеджера со ссылкой на его "Фейсбук".

Пан Витренко добавил, что после согласования компанию ждет еще много работы в будущем по этому вопросу. Он не пояснил, какие конкретно у "Нафтогаза" претензии и что это за сумма.

На сайте украинца данная информация отсутствует.

Между тем, в самой Незалежной местные СМИ сообщают, что компания усиленно ищет замену пану Витренко. Как отмечает "Европейская правда", "Нафтогазу" нужен человек, которому можно доверить участие в Третейском суде в Гааге против Москвы по вопросу перехода "Черноморнефтегаза" под юрисдикцию РФ.

Однако журналисты предполагают, что такая замена возникла на почве разногласий у пана Витренко и нового менеджера, голландца Отто Ватерландера, который пришел в "Нафтогаз" в январе этого года на должность исполнительного директора по вопросам трансформации. Что бы это ни значило.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВВП
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Вот же б украинцы, не как не могут от нашей страны отсосаца! Нашли ага кормушку! скорей бы уже что ли Северный поток построили, мож хоть потом про них не будет не чего слышно, надоели ни как не могут сами жить по себе.
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