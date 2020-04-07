Американские старики боятся ехать в больницы из-за их зараженности

Население США стремительно погибает от эпидемии COVID-19, далеко оставив позади по количеству смертности предполагаемую родину зарождения коронавируса Китай. По последним данным, которые фиксирует Университет Джонса Хопкинса, в стране умерли 11 008 человек.

Таким образом, американцы в печалном рейтинге пока следуют за итальянцами и испанцами.



Количество выявленных зараженных опасной заразой свыше 368 тыс жителей Штатов. Самый большой показатель демонстрирует штат Нью-Йорк. Там уже умерли свыше 5,4 тыс инфицированных. Второе место занимает соседний штат Нью-Джерси (1 005 человек), далее идет Мичиган (727 пациентов).

При этом, как сообщает CNN, эксперты говорят, что неясно, насколько смертоносен вирус на самом деле, отчасти потому, что большое количество случаев – включая легкие или бессимптомные инфекции – никак нельзя диагностировать. Даже в Нью-Йорке врачам сказано не проверять большинство больных, если они не госпитализированы.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США д-р Энтони Фаучи оценил уровень смертности от вируса около 2%, в то время как ВОЗ называет в 3,4%.

Страшную картину госпитализации пожилых людей из домов престарелых рассказал врач одной из больниц Нью-Йорка Кэлвин Сан. По его словам, старики "плачут и кричат", когда их отправляют в госпиталь.

"Они просто вдыхают воздух в неотложке, где 90% пациентов дают положительный результат на COVID-19", – говорится в репортаже RT.

По словам врача, люди часами лежат в коридорах, в ожидании свободных коек в палатах. На четвертую неделю объявленной эпидемии почти каждый час умирают люди. Сан отметил, что старики просят отправить их обратно, поскольку в больнице они обречены просто умирать.

Напомним, 5 апреля президент США Дональд Трамп объявил нации, что в ближайшие две недели, исходя из прогнозов распространения заразы в наибольших очагах, будет много смертей в стране.

Накануне главный хирург Штатов Джером Адамс заявил, что американцев в эти дни ждет настоящий Перл-Харбор.

