США ждет катастрофа из-за пандемии
США ждет настоящий Перл-Харбор в ближайшие недели из-за коронавируса. Об этом в интервью газете The New York Times заявил главный хирург страны Джером Адамс. По его словам, это будет "11 сентября" и самый тяжелый момент для всех американцев за всю историю их существования.
Шокирующие дни предрек и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что американцев ждет плохая неделя, так как властям пока так и не удалось взять вспышку коронавируса под контроль. В больницах до сих пор не хватает оборудования и защитных костюмов, некоторые врачи вынуждены использовать мусорные пакеты, дождевики и горнолыжные маски, сейчас это "ноу-хау" переняли и британские медики.
Телеканал CNN сделал репортаж из университетской больницы в Бруклине (Нью-Йорк), где лежат только больные коронавирусом. За 40 минут журналисты констатировали остановку сердца у шести пациентов. Четверть зараженных COVID-19 умирают.
"Они настолько тяжело больны, что вы теряете их в одно мгновение. Вы разговариваете с ними, а через несколько минут уже засовываете трубку в рот в надежде, что вентилятор поможет", – поделилась эмоциями с CNN терапевт Джули Изон.
Из поступающих в стационар 90% заболевших старше 45 лет и 60% старше 65. Но вирус не щадит и детей – самому младшему пациенту бруклинской больницы 3 года. Среди врачей много молодых медиков, их шокирует количество пациентов, которым они так и не смогли помочь. Некоторые врачи практикуют применение одного аппарата ИВЛ для двух пациентов, так как их не хватает.
CNN взял интервью у директора одного из нью-йоркских моргов Майкла МакГилликуда, и тот заявил, что ситуация его просто пугает. Мест в морге давно уже нет, поэтому у больниц дежурят припаркованные рефрижераторы.
Всеми правдами и неправдами США пытаются добыть недостающее медицинское оборудование и средства защиты.
Ранее газета Der Tagesspiegel, написала, что американцы перехватили заказанную немцами партию защитных масок типа FFP2 и FFP3. По информации издания, американские респираторы, которые производят в Китае, на пути в Германию перенаправили в США. О похожих случаях сообщали канадцы и французы. Сообщается, что американцы платят намного больше и наличными, перехватывая товар буквально на взлетной полосе.
Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения
В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей
Кремль предупредил россиян о новой напасти
Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- "Умрет много людей": Трамп предсказал США тяжелое время
- Белоруссия отказалась от всех поездов в Россию
- Быстро и незаметно: назван еще один способ передачи COVID-19
- Коронавирус объявили опасным для молодых и здоровых
Здоровье
- Похудеть после 40 лет: правильное меню на день
- Гимнастика после 50 лет: пять лучших упражнений для спины
- Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик