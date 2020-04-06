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США ждет катастрофа из-за пандемии

США ждет катастрофа из-за пандемии
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В больницах умирает каждый четвертый

США ждет настоящий Перл-Харбор в ближайшие недели из-за коронавируса. Об этом в интервью газете The New York Times заявил главный хирург страны Джером Адамс. По его словам, это будет "11 сентября" и самый тяжелый момент для всех американцев за всю историю их существования.

Шокирующие дни предрек и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что американцев ждет плохая неделя, так как властям пока так и не удалось взять вспышку коронавируса под контроль. В больницах до сих пор не хватает оборудования и защитных костюмов, некоторые врачи вынуждены использовать мусорные пакеты, дождевики и горнолыжные маски, сейчас это "ноу-хау" переняли и британские медики.

Телеканал CNN сделал репортаж из университетской больницы в Бруклине (Нью-Йорк), где лежат только больные коронавирусом. За 40 минут журналисты констатировали остановку сердца у шести пациентов. Четверть зараженных COVID-19 умирают.

"Они настолько тяжело больны, что вы теряете их в одно мгновение. Вы разговариваете с ними, а через несколько минут уже засовываете трубку в рот в надежде, что вентилятор поможет", – поделилась эмоциями с CNN терапевт Джули Изон.

Из поступающих в стационар 90% заболевших старше 45 лет и 60% старше 65. Но вирус не щадит и детей – самому младшему пациенту бруклинской больницы 3 года. Среди врачей много молодых медиков, их шокирует количество пациентов, которым они так и не смогли помочь. Некоторые врачи практикуют применение одного аппарата ИВЛ для двух пациентов, так как их не хватает.

CNN взял интервью у директора одного из нью-йоркских моргов Майкла МакГилликуда, и тот заявил, что ситуация его просто пугает. Мест в морге давно уже нет, поэтому у больниц дежурят припаркованные рефрижераторы.

Всеми правдами и неправдами США пытаются добыть недостающее медицинское оборудование и средства защиты.

Ранее газета Der Tagesspiegel, написала, что американцы перехватили заказанную немцами партию защитных масок типа FFP2 и FFP3. По информации издания, американские респираторы, которые производят в Китае, на пути в Германию перенаправили в США. О похожих случаях сообщали канадцы и французы. Сообщается, что американцы платят намного больше и наличными, перехватывая товар буквально на взлетной полосе. 

Александр ИЛЬИН

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