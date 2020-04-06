Коронавирус

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Из-за "путинских масок" в Киеве разразился скандал

Из-за "путинских масок" в Киеве разразился скандал
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Волонтеров обвинили в служении Кремлю

В Киеве на активистов, раздававших горожанам маски, напали националисты. Как написал на своей странице в "Фейсбук" продюсер канала "112 Украина" Артем Марчевский "какие-то ублюдки" кричали, что это путинские маски, а "ребята – сепаратисты".

В ходе словесной перепалки молодчики начали выхватывать упаковки с масками у волонтеров. В результате часть масок оказалась на земле, за активистов вступился прохожий, началась потасовка.

Каким политическим движениям симпатизировали хулиганы, не уточняется, однако Марчевский предполагает, что это "ярчайший пример политики Петра Алексеевича", намекая, что это сторонники Порошенко. В комментариях пользователь Мирослав Латык спорит с продюсером телеканала, утверждая, что это Кремль спонсирует националистов.

Ранее "Страна.ua" сообщила о группе молодых людей, которые пытались прорваться в закрытый Гидропарк в Киеве, мотивируя это тем, что ограничивать передвижение незаконно. Несколько человек задержала полиция.

Александр ИЛЬИН

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