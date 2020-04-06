Специалисты оценивают возможности предприятий преодолеть последствия эпидемии

Ситуация в России в связи с пандемией коронавируса может развиваться по двум основным сценариям. В соответствии с более мягким вариантом ожидается, что все предприятия вернутся к работе к июлю 2020 г., второй вариант – режим карантина отменят не раньше сентября. Оценка специалистов о том, как отразятся эти сценарии на реальной экономической ситуации, поступила в правительство.

Эксперты предупреждают: даже при окончании эпидемии в июне, справиться с последствиями кризиса будет непросто. Так, если с июля 2020 г. начнется восстановление экономической активности в России и Европе, то инфляция в РФ по итогам года оставит 4,5%, доллар при этом будет стоить не менее 80 руб, а нефть сорта Urals - $20 за баррель, пишет РБК.

Второй вариант стресс-теста предполагает, что в Китае возможны новые вспышки эпидемии. Тогда жесткий карантин в РФ будет продлен до сентября, а восстановление экономической активности в России и мире начнется лишь к концу текущего года. Нефть в этом случае может рухнуть до $10 за баррель, курс доллара подскочит до 89 руб., а инфляция в РФ составит не менее 5,5%. При этом эксперты дают 30%-ю вероятность того, что развитие ситуации пойдет именно по второму пути.

Сейчас 646 предприятий в РФ, входящих в перечень системообразующих, должны оценить свои возможности преодоления кризиса как при первом, так и при втором сценарии.

В настоящее время доллар на Московской бирже стоит 76,2 руб., евро – 82,4 рубля. За баррель нефти на мировом рынке дают в среднем $33, однако надо помнить, что российская Urals ценится дешевле, на прошлой неделе ее стоимость опускалась в отрицательную зону.