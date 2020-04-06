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Карантин до осени и доллар по 89 рублей: кризис может сильно ударить по экономике России

Карантин до осени и доллар по 89 рублей: кризис может сильно ударить по экономике России
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Специалисты оценивают возможности предприятий преодолеть последствия эпидемии

Ситуация в России в связи с пандемией коронавируса может развиваться по двум основным сценариям. В соответствии с более мягким вариантом ожидается, что все предприятия вернутся к работе к июлю 2020 г., второй вариант – режим карантина отменят не раньше сентября. Оценка специалистов о том, как отразятся эти сценарии на реальной экономической ситуации, поступила в правительство.

Эксперты предупреждают: даже при окончании эпидемии в июне, справиться с последствиями кризиса будет непросто. Так, если с июля 2020 г. начнется восстановление экономической активности в России и Европе, то инфляция в РФ по итогам года оставит 4,5%, доллар при этом будет стоить не менее 80 руб, а нефть сорта Urals - $20 за баррель, пишет РБК.

Второй вариант стресс-теста предполагает, что в Китае возможны новые вспышки эпидемии. Тогда жесткий карантин в РФ будет продлен до сентября, а восстановление экономической активности в России и мире начнется лишь к концу текущего года. Нефть в этом случае может рухнуть до $10 за баррель, курс доллара подскочит до 89 руб., а инфляция в РФ составит не менее 5,5%. При этом эксперты дают 30%-ю вероятность того, что развитие ситуации пойдет именно по второму пути. 

Сейчас 646 предприятий в РФ, входящих в перечень системообразующих, должны оценить свои возможности преодоления кризиса как при первом, так и при втором сценарии.

В настоящее время доллар на Московской бирже стоит 76,2 руб., евро – 82,4 рубля. За баррель нефти на мировом рынке дают в среднем $33, однако надо помнить, что российская Urals ценится дешевле, на прошлой неделе ее стоимость опускалась в отрицательную зону.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Угу.
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необходимые меры принимаются и будут ещё приняты… Хотя с либералами нам будет очень сложно справиться. Они же вырастили целое поколение! Не говорю про СМИ, про когорту "лидеров общественного мнения", которые там постоянно красуются. У нас сейчас все экономисты, все управленцы прошли либо Высшую школу экономики, либо РАНХиГС, либо того же рода вузы… Их надо либо очень жёстко переучивать в рамках программ делиберализации, либо увольнять и направлять на предприятия народного хозяйства, чтобы они посмотрели — вот как жизнь устроена…
Угу.
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современной России ситуация принципиально другая. Человек говорит: "Я всегда готов", получает ресурсы, их обналичивает, вывозит в офшоры, а потом ответственность списывается.
Угу.
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ситуация вышла из-под контроля у финансистов, у банкиров. Обвал стал слишком сильным, они испугались. И в этой ситуации пошли на совершенно выдающийся поступок. Ставка рефинансирования ФРС была снижена сразу на процент, что очень много, и заявили, что выбросят на рынок колоссальное количество денег. А американские индексы — упали! Они упали на 13%. Почему? Потому что в воскресенье было принято решение ФРС, и всё должно было, пойти вверх, но Трамп выступил утром в понедельник и заявил, что началась рецессия — рынки обвалились.
Угу.
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Федрезерв залил экономику деньгами. Причём там было несколько этапов. Этап первый, когда просто печатали деньги, длился до лета 2014 года. После этого перешли к другим инструментам. Например, раскулачили Великобританию через знаменитое "панамское досье". Потом раскулачили всех, у кого были не совсем "чистые" деньги. И если доля таких полулегальных, четвертьлегальных и совсем нелегальных денег по отношению к легальным была в 2016 году примерно 50 на 50, то к концу 2018 года она сократилась примерно до 7%
Угу.
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сейчас происходит, называется "кризисом падения эффективности капитала" или бета-кризисом. И это — уже четвёртый в истории бета-кризис. Великая депрессия была вторым. Пресловутый "чёрный вторник" 29 октября 1929 года был обвалом, предшествующим бета-кризису, который начался в марте-апреле 1930 года. Нынешний, бета-кризис начался осенью 2008 года, но, в отличие от 1929 года, когда он шёл по дефляционному сценарию, а Федеральная резервная
Угу.
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Бреттон-Вудская модель, со всеми её вариациями, была такой: США печатают деньги, и эти деньги легализуются через транснациональные банки. Дальше на эти деньги строятся предприятия в Китае и других странах "третьего мира", дальше эти предприятия продают дешёвые товары в Соединённые Штаты Америки, и те же финансовые корпорации кредитуют американских граждан на покупку этих товаров. ОНА ПАЛА!
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