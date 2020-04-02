Без дохода остались не только продавцы, но и бюджет страны

Кризис на мировом нефтяном рынке привел к тому, что Россия осталась без дохода от продажи черного золота. Более того, за поставки сорта Urals продавцам уже самим приходится доплачивать. Такие данные приводит агентство Argus.

Добываемая в Западной Сибири нефть экспортируется по формуле FIP (Free in pipe) – это означает, что продавец за свой счет доставляет сырье к трубопроводу. То есть из цены, которую платит покупатель, нужно вычесть расходы на транспортировку из Ханты-Мансийского АО в порты Средиземного моря, экспортную пошлину, страховку. Но в последние дни цены на нефть на мировых рынках упали до такого уровня, что уже не покрывают расходов экспортера. В итоге 30 марта потери от продажи Urals составили 1,007 тыс. руб. за тонну нефти, итог 31 марта – минус 1,2 тыс. руб. за тонну, сообщает агентство.

Если такой уровень цен продержится еще некоторое время, доходность России от продажи черного золота за рубеж станет отрицательной. Пока средние показатели марта остались в плюсе, хотя и снизились на 12,5 тыс. руб. за тонну по сравнению с февралем, отмечает НСН.

Ранее "Утро" рассказывало, при какой экспортной цене продавцы перестают платить пошлину в российский бюджет.