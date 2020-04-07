Число заболевших в стране увеличилось более чем на тысячу

Инфицирование COVID-19 к утру вторника, 7 апреля, подтверждено еще у 1154 жителей России При этом выздоровели только 88 человек. Спасти не удалось 11 пациентов. Такие данные предоставил Оперативный штаб по развитию эпидемии.

Больше всего новых случаев, как и прежде, зафиксировано в Москве – 697 подтвержденных диагнозов. Первые заболевшие появились в Карачаево-Черкесии. По остальным регионам картина за последние сутки изменилась так:

Санкт-Петербург – плюс 69 человек

Московская область – плюс 67

Брянская область – плюс 32

Калининградская область – плюс 29

Ставропольский край – плюс 19

Пензенская область – плюс 19

Ханты-Мансийский АО – плюс 19

Ямало-Ненецкий АО – плюс 18

Ивановская область – плюс 14

Республика Дагестан – плюс 13

Республика Коми – плюс 11

Краснодарский край – плюс 11

Волгоградская область – плюс 11

Пермский край – плюс 11

Тульская область – плюс 10

Ростовская область – плюс 8

Владимирская область – плюс 7

Свердловская область – плюс 7

Тюменская область – плюс 7

Республика Ингушетия – плюс 6

Саратовская область – плюс 6

Орловская область – плюс 5

Ярославская область – плюс 5

Кабардино-Балкарская республика – плюс 5

Хабаровский край – плюс 5

Калужская область – плюс 4

Псковская область – плюс 4

Республика Калмыкия – плюс 4

Удмуртская республика – плюс 4

Омская область – плюс 4

Белгородская область – плюс 3

Карачаево-Черкесская республика – плюс 3

Чувашская республика – плюс 3

Иркутская область – плюс 3

Республика Башкортостан – плюс 2

Кировская область – плюс 2

Ульяновская область – плюс 2

Республика Северная Осетия – плюс 1

Чеченская республика – плюс 1

Челябинская область – плюс 1

Приморский край – плюс 1

Республика Крым – плюс 1

В общей сложности, за все время пандемии в России диагноз "коронавирус" поставлен 7497 раз. На данный момент полностью вылечились 494 человека, скончались 58 пациентов. Во вторник стало известно, что в Коммунарке умер известный физик Мишик Казарян. Он был госпитализирован вместе с женой, она скончалась несколько дней назад.

Последние новости о ситуации с COVID-19 в России можно прочитать в статье "Утра".