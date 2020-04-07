За сутки 11 смертей: ситуация с коронавирусом в России становится все опаснее
Инфицирование COVID-19 к утру вторника, 7 апреля, подтверждено еще у 1154 жителей России При этом выздоровели только 88 человек. Спасти не удалось 11 пациентов. Такие данные предоставил Оперативный штаб по развитию эпидемии.
Больше всего новых случаев, как и прежде, зафиксировано в Москве – 697 подтвержденных диагнозов. Первые заболевшие появились в Карачаево-Черкесии. По остальным регионам картина за последние сутки изменилась так:
- Санкт-Петербург – плюс 69 человек
- Московская область – плюс 67
- Брянская область – плюс 32
- Калининградская область – плюс 29
- Ставропольский край – плюс 19
- Пензенская область – плюс 19
- Ханты-Мансийский АО – плюс 19
- Ямало-Ненецкий АО – плюс 18
- Ивановская область – плюс 14
- Республика Дагестан – плюс 13
- Республика Коми – плюс 11
- Краснодарский край – плюс 11
- Волгоградская область – плюс 11
- Пермский край – плюс 11
- Тульская область – плюс 10
- Ростовская область – плюс 8
- Владимирская область – плюс 7
- Свердловская область – плюс 7
- Тюменская область – плюс 7
- Республика Ингушетия – плюс 6
- Саратовская область – плюс 6
- Орловская область – плюс 5
- Ярославская область – плюс 5
- Кабардино-Балкарская республика – плюс 5
- Хабаровский край – плюс 5
- Калужская область – плюс 4
- Псковская область – плюс 4
- Республика Калмыкия – плюс 4
- Удмуртская республика – плюс 4
- Омская область – плюс 4
- Белгородская область – плюс 3
- Карачаево-Черкесская республика – плюс 3
- Чувашская республика – плюс 3
- Иркутская область – плюс 3
- Республика Башкортостан – плюс 2
- Кировская область – плюс 2
- Ульяновская область – плюс 2
- Республика Северная Осетия – плюс 1
- Чеченская республика – плюс 1
- Челябинская область – плюс 1
- Приморский край – плюс 1
- Республика Крым – плюс 1
В общей сложности, за все время пандемии в России диагноз "коронавирус" поставлен 7497 раз. На данный момент полностью вылечились 494 человека, скончались 58 пациентов. Во вторник стало известно, что в Коммунарке умер известный физик Мишик Казарян. Он был госпитализирован вместе с женой, она скончалась несколько дней назад.
Последние новости о ситуации с COVID-19 в России можно прочитать в статье "Утра".
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