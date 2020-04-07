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За сутки 11 смертей: ситуация с коронавирусом в России становится все опаснее

За сутки 11 смертей: ситуация с коронавирусом в России становится все опаснее
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Число заболевших в стране увеличилось более чем на тысячу

Инфицирование COVID-19 к утру вторника, 7 апреля, подтверждено еще у 1154 жителей России При этом выздоровели только 88 человек. Спасти не удалось 11 пациентов. Такие данные предоставил Оперативный штаб по развитию эпидемии.

Больше всего новых случаев, как и прежде, зафиксировано в Москве – 697 подтвержденных диагнозов. Первые заболевшие появились в Карачаево-Черкесии. По остальным регионам картина за последние сутки изменилась так:

  • Санкт-Петербург – плюс 69 человек
  • Московская область – плюс 67
  • Брянская область – плюс 32
  • Калининградская область – плюс 29
  • Ставропольский край – плюс 19
  • Пензенская область – плюс 19
  • Ханты-Мансийский АО – плюс 19
  • Ямало-Ненецкий АО – плюс 18
  • Ивановская область – плюс 14
  • Республика Дагестан – плюс 13
  • Республика Коми – плюс 11
  • Краснодарский край – плюс 11
  • Волгоградская область – плюс 11
  • Пермский край – плюс 11
  • Тульская область – плюс 10
  • Ростовская область – плюс 8
  • Владимирская область – плюс 7
  • Свердловская область – плюс 7
  • Тюменская область – плюс 7
  • Республика Ингушетия – плюс 6
  • Саратовская область – плюс 6
  • Орловская область – плюс 5
  • Ярославская область – плюс 5
  • Кабардино-Балкарская республика – плюс 5
  • Хабаровский край – плюс 5
  • Калужская область – плюс 4
  • Псковская область – плюс 4
  • Республика Калмыкия – плюс 4
  • Удмуртская республика – плюс 4
  • Омская область – плюс 4
  • Белгородская область – плюс 3
  • Карачаево-Черкесская республика – плюс 3
  • Чувашская республика – плюс 3
  • Иркутская область – плюс 3
  • Республика Башкортостан – плюс 2
  • Кировская область – плюс 2
  • Ульяновская область – плюс 2
  • Республика Северная Осетия – плюс 1
  • Чеченская республика – плюс 1
  • Челябинская область – плюс 1
  • Приморский край – плюс 1
  • Республика Крым – плюс 1

В общей сложности, за все время пандемии в России диагноз "коронавирус" поставлен 7497 раз. На данный момент полностью вылечились 494 человека, скончались 58 пациентов. Во вторник стало известно, что в Коммунарке умер известный физик Мишик Казарян. Он был госпитализирован вместе с женой, она скончалась несколько дней назад.

Последние новости о ситуации с COVID-19 в России можно прочитать в статье "Утра".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость из далека, не русский и в России не живущий
Ответить
ВВП, когда будешь подыхать от болезни, которую ты назвал "фейковым ОРВИ", вспомни тобою написанную глупость и "отойди с миром"!
ВВП
Ответить
Задолбали уже пугать нас фейковым ОРВИ.
Вячеслав Москва
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В последние 10 дней марта в Россию из-за рубежа вернулось 155 тыс туристов. После инкубационного периода мы получаем рост числа инфицированных. А всего на 7 апреля по данным Роспотребнадзора у 185 тыс чел подозревается наличие коронавирусной инфекции. Не даром ведь Москва подготовила дополнительно 20 тыс коек в инфекционных отделениях больниц.
Так что в Первопрестольной люди работают, хотелось бы, чтобы и в регионах не отставали.
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