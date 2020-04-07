Мишик Казарян скончался от осложнений

В медцентре "Новомосковский" в Коммунарке 6 апреля умер известный советский и российский физик. Мишику Казаряну было 72 года.

С коронавирусом профессора госпитализировали вместе с женой Арпик Асратян. Известно, что супруги не были в последнее время за границей и не контактировали с зараженными. Женщина умерла 27 марта. К сожалению, спасти Казаряна медикам также не удалось. У него развилась двусторонняя пневмония, пишет МК.

В последние дни физик был на аппарате искусственной вентиляции легких, отмечает телеграм-канал Mash.

Мишик Казарян в 1980 г. получил Госпремию СССР за создание самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра. Ученый работал в физическом институте имени Лебедева.

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