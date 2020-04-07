Малахов уговорил Лещенко нарушить карантин
Лев Лещенко, который недавно попал в Коммунарку с воспалением легких, ответил на упреки о нарушении карантина. По словам певца, подбил его на этот поступок Андрей Малахов ради эфира программы.
Народный артист появился на шоу Малахова "Привет, Андрей!" после возвращения из-за границы. Эфир был посвящен десятилетию памяти Валентины Толкуновой. В программе "60 минут" на телеканале "Россия" выписавшийся из больницы Лещенко рассказал, почему нарушил карантин и пришел на съемки.
По словам певца, он отказывался от светских мероприятий и появлении на телевидении и говорил всем, что находится в режиме самоизоляции. На что Малахов сказал ему, что в случае чего, артисты будут болеть все вместе.
Съемки проходили 17 марта, а спустя несколько дней Лещенко стало плохо. 24 марта народного артиста госпитализировали, а позже диагностировали ему коронавирус.
После возвращения из-за границы певец был не только у Малахова, но и появился на дне рождении Аллы Крутой. Когда COVID-19 у Лещенко подтвердили, среди звезд отечественного шоу-бизнеза началась паника и они массово стали проверяться. Коллеги народного артиста обвинили его в халатности и игнорировании простых правил предосторожности.
Сейчас певцу значительно лучше – вчера его выписали из больницы в Коммунарке.
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