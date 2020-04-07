Заседание Совбеза ООН по коронавирусу засекретят: новости о COVID-19 в России и мире на 7 апреля
Пока Организация Объединенных Наций готовится к совещанию, в России раскрыли причину массового заражения коронавирусом молодых людей.
СМИ сообщили дату первого заседания Совбеза ООН, на котором обсудят пандемию коронавируса. По данным источника "Интерфакса" в штаб-квартире организации, совещание пройдет уже в четверг, 9 апреля. Проведут его по видеосвязи в закрытом режиме. Возможно, генсек ООН Антониу Гутерриш присоединится к заседанию.
В России тем временем назвали причину, по которой молодые начали массово заражаться коронавирусом. Напомним, в Москве, к примеру, большая часть заболевших – младше 45 лет, сообщалось в сводках оперштаба несколько дней подряд. Заражаются даже дети, хотя ранее медики говорили, что в группу риска входят пожилые люди. Как выяснилось, проблема не в том, что коронавирус мутирует, а в беспечности самих россиян. Так тем, кто воспринял карантин как обычные выходные, аукнулись шашлыки. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.
Она напомнила, что инкубационный период коронавируса – от семи дней. Чуть более недели назад москвичи как раз и ринулись на природу после объявления о нерабочих днях, отметила она в эфире передачи "Соловьев LIVE".
"Эти как раз шашлычки и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах", - цитирует эксперта телеканал "360".
По ее словам, наплевательски к карантину отнеслись не только москвичи – жители других городов также решили выбраться на пикники, пишет "Свободная пресса".
В России к этому моменту известно о 6343 заболевших коронавирусом. 47 человек умерли от COVID-19.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, на утро 7 апреля в мире – 1 миллион 347 тысяч 803 случая заражения. Скончались 74 тысячи 807 человек.
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