Две сотни случаев инфицирования COVID-19 подтвердились у людей моложе 40 лет

Возраст заболевших коронавирусом в Москве понизился. Им заражаются не только пожилые люди, как считалось ранее, но и молодые. По последним данным оперативного штаба из 212 новых случаев, зарегистрированных за сутки в столице, в 102 – это те, кому от 18 до 40 лет, и 17 детей.

Всего в России за 29 марта заболели 302 человека. За время распространения инфекции умерли девять человек.

Для того чтобы избежать распространения опасной инфекции из Китая, власти РФ пошли на беспрецедентные меры и ввели всеобщий недельный карантин. Людей отправили отдыхать с сохранением зарплаты в обмен на то, что они отсидятся дома.

Коронавирус – опасная инфекция, которая протекает практически незаметно. Вспышка заболевания пришлась на Китай, а после вышла за рамки страны и проникла во все страны Европы и всего мира.

Ранее были опубликованы симптомы COVID-19, а также ученые рассказали как протекает заболевание.



