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Вирус мутирует: заболевшие коронавирусом в Москве - молодые люди

Вирус мутирует: заболевшие коронавирусом в Москве - молодые люди
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
продолжениеПоявились подробности о здоровье инфицированного Лещенко
Две сотни случаев инфицирования COVID-19 подтвердились у людей моложе 40 лет

Возраст заболевших коронавирусом в Москве понизился. Им заражаются не только пожилые люди, как считалось ранее, но и молодые. По последним данным оперативного штаба из 212 новых случаев, зарегистрированных за сутки в столице, в 102 – это те, кому от 18 до 40 лет, и 17 детей. 

Всего в России за 29 марта заболели 302 человека. За время распространения инфекции умерли девять человек. 

Для того чтобы избежать распространения опасной инфекции из Китая, власти РФ пошли на беспрецедентные меры и ввели всеобщий недельный карантин. Людей отправили отдыхать с сохранением зарплаты в обмен на то, что они отсидятся дома. 

Коронавирус – опасная инфекция, которая протекает практически незаметно. Вспышка заболевания пришлась на Китай, а после вышла за рамки страны и проникла во все страны Европы и всего мира. 

Ранее были опубликованы симптомы COVID-19, а также ученые рассказали как протекает заболевание. 


Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Осьмушка
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Что за странный заголовок?? Вирус передается не зависимо от возраста, а тяжесть заболевания протекает в зависимости от ослабленности огранизма другими болезнями.
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