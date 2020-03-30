Выходить на улицу нельзя все в большем количестве городов

В Москве с 30 марта ужесточили правила самоизоляции – теперь покидать жилище можно лишь по крайней необходимости, в противном случае нарушителей ждет крупный штраф. Последовали примеру столицы и другие регионы России, закрывшись на карантин.



Режим обязательной самоизоляции ввели в Калининградской области. Такое решение принял губернатор Антон Алиханов. Ограничения будут действовать с 31 марта, пишет Kgd.ru. По словам главы региона, передвигаться на личном транспорте по городу можно будет без ограничений.

К московскому региону ранее присоединилась и Мурманская область. Там карантин ввели с 30 марта. Правила изоляции уже действуют в таких городах, как Кировск, Апатиты, Териберка, Ура-Губа, Мончегорск, Ковдорский район, передает "СеверПост". Въехать туда можно лишь при наличии прописки.

Все эти ограничения власти приняли, чтобы остановить распространение коронавируса – за последние сутки число заболевших в России выросло на 302 человека. Причем большая часть зараженных COVID-19 приходится именно на Москву.

За нарушение правил карантина россиян будут штрафовать на сумму до 40 тыс. руб., предупредил Михаил Мишустин.