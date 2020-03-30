Ее тренер тоже госпитализирован

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердился коронавирус. Об этом сообщил в понедельник, 30 марта, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Тест у Анастасии дал положительный результат", – рассказал Драчев РИА "Новости". Он отметил, что и сам сдал анализ, хотя и чувствует себя хорошо.

При этом сама 21-летняя спортсменка утверждает, что ей результаты анализов еще не известны, сообщает издание "Версия Саратов". Биатлонистка и ее мама Екатерина Халлиулина, которая является тренером девушки, ранее почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, но первый анализ на коронавирус был отрицательным.