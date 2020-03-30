Львиная доля случаев пришлась на Москву

302 человека заболели коронавирусом в России. При этом большая часть заразившихся приходится на Москву – 212 случаев. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Жертвой вируса из Китая стал еще один человек – в Псковской области. Всего на сегодняшний день в России умерли девять человек. Впервые болезнь выявили во Владимирской и Вологодской областях, в Алтайском крае, Калмыкии и Марий Эл. Выздоровевших по стране за сутки двое.