Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России за сутки коронавирусом заразились больше 300 человек

продолжениеРоссияне кинулись забирать деньги из банков
Львиная доля случаев пришлась на Москву

302 человека заболели коронавирусом в России. При этом большая часть заразившихся приходится на Москву – 212 случаев. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Жертвой вируса из Китая стал еще один человек – в Псковской области. Всего на сегодняшний день в России умерли девять человек. Впервые болезнь выявили во Владимирской и Вологодской областях, в Алтайском крае, Калмыкии и Марий Эл. Выздоровевших по стране за сутки двое.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей