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Россияне кинулись забирать деньги из банков

Россияне кинулись забирать деньги из банков
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Кто-то боится нового налога, другие покупают валюту

Жители России начали массово забирать деньги со счетов. По мнению аналитиков, люди запасаются деньгами на время карантина, когда падают зарплаты и идут сокращения.

О тенденции стало окончательно ясно, когда Ассоциация банков России отправила председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором сообщила о резком росте обналичивания средств населением.

Журнал "Эксперт" также предполагает, что это может быть связано с предложением Владимира Путина брать налог с доходов по крупным вкладам – от 1 млн рублей. Выход в такой ситуации очевиден – получить свои деньги и купить валюту.

Однако в пользу первой версии говорит тот факт, что еще до выступления президента банки начали повышать ставки по депозитам. А это говорит о том, что люди начали забирать деньги еще раньше.

Как заявил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, хранить деньги в банке не стоит, так как при высокой инфляции, как это было в 1991 г., могут объявить о замораживании вкладов. Также возможен сценарий 1998 г., когда вклады в валюте переводили в рублевые по "грабительскому" курсу.

В России начал сокращаться профицит ликвидности банков, при котором им не нужно брать кредиты у ЦБ. Показатель снизился с 3,73 до 2,96 трлн рублей. Однако, по мнению члена совета директоров банка БКФ Максима Осадчего, пока это более чем комфортный уровень.

Александр ИЛЬИН

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Мудрец-предсказатель.
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Ничего лишнего. Всего лишь констатация фактов и параллели между ними. История повторяется.
Мудрец-предсказатель.
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Запасаемся попкорном и наблюдаем за развалом империи ЗЛА-россии. Проводим аналогии. Ровно через 6 лет в 86 году после Олимпиады 1980 взорвался Чернобыль, Горбачёв объявил о перестройке, саудиты опустили цену на нефть, также через 6 лет после Олимпиады 2014 путин объявил об конституционной перестройке, катастрофа мирового порядка "короновирус" и саудиты опустили цену на нефть. В 2023 году через 9 лет после Олимпиады 2014 г россия выведет войска с Украины и Сирии, точно также как вывел СССР с Афганистана в 1989 г, а в 2025 через 11 лет после Олимпиады 2014 г россия распадется, как СССР в 1991г.
Сергей
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Именно это предсказал Платошкин, а Путину это не было очевидно. Кто умнее ?
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