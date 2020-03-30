Кто-то боится нового налога, другие покупают валюту

Жители России начали массово забирать деньги со счетов. По мнению аналитиков, люди запасаются деньгами на время карантина, когда падают зарплаты и идут сокращения.

О тенденции стало окончательно ясно, когда Ассоциация банков России отправила председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной письмо, в котором сообщила о резком росте обналичивания средств населением.

Журнал "Эксперт" также предполагает, что это может быть связано с предложением Владимира Путина брать налог с доходов по крупным вкладам – от 1 млн рублей. Выход в такой ситуации очевиден – получить свои деньги и купить валюту.

Однако в пользу первой версии говорит тот факт, что еще до выступления президента банки начали повышать ставки по депозитам. А это говорит о том, что люди начали забирать деньги еще раньше.

Как заявил в интервью URA.RU старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, хранить деньги в банке не стоит, так как при высокой инфляции, как это было в 1991 г., могут объявить о замораживании вкладов. Также возможен сценарий 1998 г., когда вклады в валюте переводили в рублевые по "грабительскому" курсу.

В России начал сокращаться профицит ликвидности банков, при котором им не нужно брать кредиты у ЦБ. Показатель снизился с 3,73 до 2,96 трлн рублей. Однако, по мнению члена совета директоров банка БКФ Максима Осадчего, пока это более чем комфортный уровень.