В Москве скончался 39-летний пациент больницы в Коммунарке

Коронавирусом все чаще заражаются молодые люди. Смертельно опасную инфекцию из Китая подхватывают те, кому от 18 до 40 лет. Болеют даже дети. Как стало известно, в Москве родился ребенок с коронавирусом. Сегодня СМИ сообщают о пациенте больницы в Коммунарке, который умер от COVID-19. Ему было 39 лет.

Больной скончался в ночь на четверг, 2 апреля. Об этом пишет МК. Мужчину сначала увезли в 51-ю горбольницу, однако позже его состояние ухудшилось, и медики приняли решение отправить его в госпиталь в Коммунарке. К сожалению, спасти его не удалось.

Статистику по коронавирусу тем временем озвучил главврач больницы Денис Проценко, который сам заразился, оказывая помощь пациентам. По последним данным, на лечении в Коммунарке – 325 человек. Из них 159 – с положительным тестом на коронавирус. В реанимации находятся 26 пациентов, за последние сутки привезли 52 человека. Выписали при этом 33. Об этом Проценко написал в своем Фейсбук.

Ранее эксперт озвучил причины распространения коронавируса среди молодых людей.