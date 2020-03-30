Мутация коронавируса: названа причина массового заражения COVID-19 молодых
Последние новости о коронавирусе в РФ показали, что за сутки вирусом заразилось 302 человека. Большая часть из них – молодежь. О том, почему вирусом стала чаще болеть молодые рассказала врач-вирусолог Евгения Селькова.
Специалист считает, что причин заметного прироста больных среди молодежи может быть несколько.
Первая это то, что количество проводимых тестов заметно увеличилось. Стали проверять не только вернувшихся из заграницы туристов, но тех, кто мог общаться с потенциальными носителями.
"Молодежь переносит коронавирус намного легче, болезнь может проходить вообще бессимптомно, поэтому нередко ее просто не проверяют, несмотря на то, что такой человек также может быть переносчиком, выделяя вирус и заражая окружающих", – рассказала она.
Также есть вероятность, что COVID -19 постоянно мутирует. На данный момент его изучают во многих лабораториях.
"Вспомните, как много было эпидемий различных вирусов: свиной грипп, птичий, какими они были агрессивными. Но постепенно они приспосабливались к человеку, их течение становилось менее тяжелым. Вполне возможно, что то же происходит и с коронавирусом – он мутирует, выбирает других жертв, становясь при этом менее опасным", – цитирует ее "Вечерняя Москва".
При этом Селькова отметила, что точного ответа, почему коронавирусная инфекция стала выбирать молодых нет, а все, что появляется лишь предположения.
За последние сутки китайской инфекцией заразились 302 человека, 212 из них инфицировались в Москве. Из них 102 человека в возрасте от 18 до 40 лет и 17 детей.
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