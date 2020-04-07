Из-за домашней самоизоляции воздух стал чище

Карантин непросто дается россиянам. Однако у него есть свои плюсы, и речь не только о том, что он тормозит распространение коронавируса в стране. Оказывается, домашняя самоизоляция повлияла на воздух в Подмосковье.

Как рассказали в пресс-службе Минэкологии области, с 30 марта в регионе снизились выбросы загрязняющих веществ, например, из-за того, что автомобильный трафик уменьшился на 60%.

"Впереди несколько недель и мы надеемся, что ситуация станет еще лучше ", – заявил глава ведомства Владислав Холодков.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", ситуация стала лучше не только возле трасс, но и в отдельных муниципалитетах.