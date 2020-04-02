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Москвичи заплатят за нарушение карантина

Штраф составит до 5 тысяч рублей

Столичные власти ввели в городе режим повышенной готовности. Те, кто его нарушит, должны будут заплатить внушительный штраф. Финансовое наказание составит не более 5 тыс. рублей. 

В понятие "нарушение режима повышенной готовности" входит и прерывание самоизоляции для выхода куда-либо без крайней нужды, уточняет РИА "Новости". 

В наблюдении за горожанами властям помогут общественные пункты охраны, информирует телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что у граждан можно будет и конфисковывать машины, если на них был нарушен режим самоизоляции. 

Ранее "Утро" писало о неожиданных способах борьбы с коронавирусом

Полина ЛЕДОВСКИХ

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