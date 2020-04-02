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Стиральный порошок и спирт: названы эффективные средства для защиты от COVID

продолжениеПутин срочно обратился к России
Эксперт перечислил средства, которые могут помочь при профилактике коронавируса

Во время вспышки COVID-19 в России вопрос защиты от инфицирования стоит остро. О том, как обезопасить себя, рассказал бывший биолог лаборатории Московского городского центра дезинфекции Роман Хряпкин. 

По его словам, для профилактики достаточно мыть руки правильно, не менее 20 секунд. Для этого нужно использовать мыло или любое другое моющее средство – стиральный порошок, гель для мытья посуды или даже пену для бритья. 

"Промыв, мы гарантированно смоем с себя вирус и вызовем его уничтожение", – цитирует его "Пятый канал".

Также он отметил, что для обработки любых поверхностей может подойти даже антисептик, главное – чтобы у вещества была достаточная концентрация этилового спирта. 


Рина КРАСНОВА

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Такие действия - истинное лицо путина и его кремлевского режима.
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