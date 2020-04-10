50 смертей в Москве: последние новости о коронавирусе в России на 10 апреля
Число жертв COVID-19 в России продолжает расти. Так, в Москве за прошедшие сутки скончались 12 человек, трое из них – моложе 45 лет. С начала пандемии коронавируса в столице умерло 50 пациентов.
У больных, которые скончались за последние сутки, подтвердили пневмонию и новую коронавирусную инфекцию.
"Среди умерших – пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет", – цитирует ТАСС сообщение оперштаба по борьбе с распространением вируса.
У всех больных были сопутствующие заболевания – хронический бронхит, гипертония, порок сердца, атеросклероз, уточняет НСН.
Обстановку с коронавирусом в Москве прокомментировал мэр города Сергей Собянин. Он призвал жителей столицы готовиться к серьезным испытаниям – пик заболеваемости еще не пройден, заявил он в беседе с РИА Новости.
"Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине", – отметил градоначальник.
Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день существует множество прогнозов по развитию ситуации с коронавирусом. Лучший выход, по его словам, подготовиться на сто процентов и сделать все, что возможно, пишет URA.RU.
"Единственное, что я скажу, что нам предстоит серьезное испытание, и к этому надо готовиться", – цитирует его информагентство.
Как сообщалось ранее, Москва лидирует среди регионов с высокой заболеваемостью COVID-19 – к 9 апреля в столице было выявлено 6698 случаев. В целом по России – 10145 заразившихся.
В мире к этому моменту – 1 601 018 инфицированных. 95 718 человек скончались во время пандемии коронавируса, такие данные приводятся на сайте Университета Джона Хопкинса, который следит за статистикой.
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