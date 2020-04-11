За сутки коронавирус выявили более чем у полутора тысяч россиян

По последним данным на 11 апреля в России – 1667 новых случаев коронавируса. Из них 1030 – в Москве, при этом более половины заболевших младше 45 лет. Об этом сообщает оперштаб. За сутки в стране от нового вируса умерло 12 человек.

В целом к 11 апреля в России – 13 584 случая заражения, жертвами COVID-19 стали 106 человек. Полностью вылечились 1045 пациентов.

Ранее академик РАН предположил, что вакцина от коронавируса появится только к концу года. Глава Минздрава России тем временем озвучил разные сценарии, согласно которым может развиваться ситуация с эпидемией. По одному из них пик заболеваемости COVID-19 может произойти не в ближайшие дни, а летом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы готовиться к серьезным испытаниям. Градоначальник заявил, что пик еще не пройден. Позже столичные власти объявили об усилении мер безопасности. Со следующей недели вводится система пропусков, каршеринг пока под запретом.