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Больше половины зараженных - в Москве: свежая статистика по COVID-19

Больше половины зараженных - в Москве: свежая статистика по COVID-19
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
За сутки коронавирус выявили более чем у полутора тысяч россиян

По последним данным на 11 апреля в России – 1667 новых случаев коронавируса. Из них 1030 – в Москве, при этом более половины заболевших младше 45 лет. Об этом сообщает оперштаб. За сутки в стране от нового вируса умерло 12 человек.

В целом к 11 апреля в России – 13 584 случая заражения, жертвами COVID-19 стали 106 человек. Полностью вылечились 1045 пациентов.

Ранее академик РАН предположил, что вакцина от коронавируса появится только к концу года. Глава Минздрава России тем временем озвучил разные сценарии, согласно которым может развиваться ситуация с эпидемией. По одному из них пик заболеваемости COVID-19 может произойти не в ближайшие дни, а летом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы готовиться к серьезным испытаниям. Градоначальник заявил, что пик еще не пройден. Позже столичные власти объявили об усилении мер безопасности. Со следующей недели вводится система пропусков, каршеринг пока под запретом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тузик
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Москва-источник заразы. Аэропорты не закрыли в январе, вот и получили. Сейчас шашлычники от 26 марта, кто попировал, кто пофигист. А этого в Москве как в не другом городе. Лужков объявил в своё время все ВОРЫ В МОСКВУ, вот и получили.
Антибандера
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Все зло от хохлов.
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