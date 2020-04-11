Вакцина будет только к концу года: последние новости о коронавирусе в России на 11 апреля
Эксперты чуть ли не ежедневно дают прогнозы по ситуации с пандемией коронавируса в России и мире. Сроки окончательной победы над погрузившей мир в хаос новой инфекцией и завершения карантина называют самые разные. Тем временем число жертв и заразившихся в России растет. Впрочем, благодаря тому, что наша страна успела вовремя подготовиться, ситуация не такая ужасающая, как на Западе, где, по словам российского хоккеиста Евгения Малкина, "трупы складывают друг на друга".
По мнению ведущего российского инфекциониста, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, по самому оптимистичному сценарию пандемия завершится к началу июня. Однако здесь все зависит не только от действий властей и работы медиков – важно, чтобы россияне не нарушали требования и оставались дома, пока этого требует ситуация.
При этом Малеев отметил, что самым важным условием победы над коронавирусом является разработка препарата против COVID-19 и вакцинация россиян.
"Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше",
– заявил он в беседе с "Парламентской газетой".
К утру 11 апреля стало известно о восьми пациентах, которые умерли от COVID-19 в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб. Возраст жертв коронавируса – от 39 до 84 лет. У всех умерших были сопутствующие болезни, среди которых – сахарный диабет, гипертония, атеросклероз и другие.
Напомним, что до 1 мая москвичи не должны покидать дом без крайней необходимости. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об усилении мер по безопасности на фоне пандемии коронавируса. В городе начнут вводить режим пропусков.
По последним данным, в России – 11 917 заболевших COVID-19. В мире по статистике на 11 апреля – 1 698 626 заразившихся, 102 774 умерли из-за коронавируса. Об этом сообщает американский Институт Джона Хопкинса.
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